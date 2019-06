Hotel Trofana Royal: Luxuriösestes Skihotel 2019

Wer könnte ein Hotel besser beurteilen als Gäste, die sich im Rahmen eines Aufenthaltes persönlich ein Urteil von Servicequalität, kulinarischem Angebot und Wohlfühlfaktor gebildet haben. Die LeserInnen des VIP International Traveller haben erstklassige Luxusdomizile kritisch begutachtet und jetzt die Besten der Besten gekürt. Das Hotel Trofana Royal*****s in Ischgl wurde mit dem ersten Platz in der Kategorie „Most luxurious ski hotel“ gekrönt. Das exklusive Gourmet- & Relaxhotel ist mit fünf Sternen Superior und fünf Hauben von Gault Millau ausgezeichnet.

Seit über 20 Jahren lebt die Gastgeberfamilie von der Thannen mit ihrem Team die Leidenschaft der Gastlichkeit auf höchstem Niveau. Ein exklusives alpenländisches Ambiente, in dem Tradition und Tiroler Gastfreundschaft neu interpretiert und mit gehobenem Lebensstil verbunden werden, prägt das gesamte Haus. Die Gäste haben die Wahl zwischen 111 Zimmern und Suiten in 14 verschiedenen Kategorien. Sie alle entsprechen in puncto Größe, Ausstattung, Schlafkomfort und Service den allerhöchsten Ansprüchen. Die kulinarischen Spitzenleistungen von Haubenkoch Martin Sieberer werden durch perfekten Service komplettiert. Auf über 2.500 m² bietet das Trofana Royal eine stylische Wellness- und Vitalwelt, die im Alpenraum ihresgleichen sucht. Royale Pools in- und outdoor, exklusive Saunen und Dampfbäder sowie schöne Ruhezonen entführen in eine Wellnesswelt der Superlative. Die Royal Beauty und das Royal Fitness Center machen dem Luxushotel alle Ehre. Wer nicht auf den nächsten Winter warten möchte, um sich im Trofana Royal verwöhnen zu lassen, der kann sich freuen: Das Gourmet- und Relaxhotel hat auch im Sommer geöffnet und begeistert mit einem Wander-, Bike- und Motorrad-Paradies. Das Sport- und Aktivprogramm bietet tolle Highlights wie geführte E-Bike-Touren und Wanderungen, ein Frühstück am Gebirgssee oder Fünf Tibeter.