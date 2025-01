Hoteleinzug mit großem Aufgebot zum 75. Jubiläum der Würmesia

Hotel Asemann in Planegg heißt die ehemalige Prinzenpaare willkommen

Das Jahr 2025 ist ein ganz besonderes Jahr für die Würmesia, denn wir feiern unser 75-jähriges Bestehen! Mit einem Sektempfang und der Anwesenheit vier ehemaliger Prinzenpaare hielt die Faschingsgesellschaft Würmesia Einzug in ihr geschätztes Faschingsdomizil, dem Hotel Asemann in Planegg.

Bereits seit mehreren Jahren stellt das Hotel Asemann der Würmesia eine Suite zur Verfügung, die uns als Ort der Entspannung und Organisation dient – fernab vom Trubel der fünften Jahreszeit. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die Würmesia zu unterstützen“, betonte Hotelier Stefan Osterath. „Als gebürtiger Rheinländer habe ich eine enge Verbindung zum Fasching, und es ist schön, diese Tradition mit der Würmesia zu teilen. Besonders das Wiedersehen mit ehemaligen Prinzenpaaren macht diesen Auftakt in die Jubiläumssaison so außergewöhnlich.“

„Das Hotel Asemann ist für uns weit mehr als nur ein Gastgeber“, erklärte Präsidentin Elisabeth Proyer. „Herr Osterath und seine Familie begegnen uns mit einer herzlichen Unterstützung. Besonders in einem Jubiläumsjahr wie und freuen wir uns, dass uns wieder die Suite zur Verfügung steht.

Motto 2025: „Tanzt durch die Zeit“

Unser Motto für die Jubiläumssaison lautet „Tanzt durch die Zeit. Mit einer Zeitmaschine führt die Würmesia das Publikum auf eine Reise durch sieben Jahrzehnte. Die Darbietungen unserer Kinder- und Jugendgarde, unserer Garde und unserem Männerballetts, die Musik und die Kostüme versetzen das Publikum in eine andere Zeit und laden dazu ein, in Erinnerungen zu schwelgen.

Ein prall gefülltes Programm erwartet die Region

Die Würmesia startet mit einem abwechslungsreichen Jubiläumsprogramm in die Faschingssaison. Zu den Höhepunkten zählen:

Kinderfaschingsbälle: Am 26. Januar 2025 sowie am 1. März 2025 in der Mehrzweckhalle Neuried.

Faschingsumzug der Damischen Ritter: Am 23. Februar 2025.

Kehraus-Auftritt: Am 4. März 2025 in der Mehrzweckhalle Neuried, ab 19:00 Uhr (Eintritt frei). Dies ist die letzte Gelegenheit, das komplette Showprogramm der Würmesia in dieser Saison zu erleben.

Neben den großen Veranstaltungen sind bereits auch zahlreiche Auftritte in sozialen Einrichtungen wie Seniorenheimen, Schulen und karitativen Organisationen geplant, die für Freude am Fasching und Unterhaltung sorgen werden.

Auftritte der Würmesia buchen

Die Würmesia ist nicht nur auf ihren großen Veranstaltungen zu erleben, sondern kann auch für private Feierlichkeiten, Firmenevents oder Auftritte in sozialen Einrichtungen wie Altenheimen, Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten gebucht werden. Es können die gesamte Mannschaft, einzelne Gruppen wie die Garde, die Kinder- und Jugendgarde oder das Männerballett, oder auch das Prinzenpaar für Auftritte engagiert werden. Anfragen werden per E-Mail an kontakt@würmesia.de entgegengenommen.

Die Faschingsgesellschaft freut sich auf eine bunte und unvergessliche Jubiläumssaison und lädt alle dazu ein, die Faschingstradition der Würmesia zu erleben und zu genießen.