House. Beats. Birthday. – 20 Jahre Park Café München

20 Jahre, die man feiern muss: Das Park Café München blickt 2026 auf zwei Jahrzehnte unter der Regie von Katrin & Chris Lehner zurück. Seit der Übernahme im Sommer 2006 hat sich die einstige Tanzdisko zu einem charmanten Restaurant mit Bühne und legendärem Biergarten entwickelt – ein Ort, der Genuss, Kultur und Lebensfreude verbindet.

Weil im Juni 2026 wieder „König Fußball“ Einzug hält, wird kurzerhand das ganze Jahr 2026 zum Jubiläumsjahr erklärt. Bereits seit Januar laufen Aktionen und Specials zwischen Brunch, Mittagstisch und Feierabend. Im März wird es nun besonders groovy: Parallel zur Aktionskarte „Good Vibes Only“ startet eine neue Eventreihe, die ganz im Zeichen weiblicher DJ-Power steht.

Female Friday – Good Vibes Only

Ab Freitag, 6. März, heißt es an vier aufeinanderfolgenden Freitagen: Bühne frei für Münchens beste DJanes. Bei freiem Eintritt, Girls-Specials an der Bar und garantiert guten Beats sind selbstverständlich auch Gentlemen willkommen.

Termine & Line-up (Stage Take-off: 21:00 Uhr):

Fr., 6. März: DJane LV.wild – Electro & Deephouse

Fr., 13. März: DJane Maiba – House mit Afro- & Latin-Beats

Fr., 20. März: DJane BEATrix – Melodic House & Club Sounds

Fr., 27. März: DJane LV.wild – Electro & Deephouse

Das Motto ist Programm: Bring your girls, grab a drink & celebrate the night.

Few dates. Limited space. No repeats. Once it’s gone, it’s gone.

Ein perfekter Anlass, eines der schönsten Häuser der Stadt neu oder wiederzuentdecken – und gemeinsam 20 Jahre Park Café zu feiern.

Good vibes only.