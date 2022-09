Hühner Charly – Sanitätsdienst auf Oktoberfest 2022

Gestern Abend gegen 20:30 Uhr bekam die Aicher-Sanitätsstation Besuch vom „Hühner-Charly“. Der Patient, Anfang 30 hatte etwas zu tief in den Bierkrug geschaut. Kurz vor der Ochsenbraterei hat‘s ihm dann, auch ohne vereistem Boden, die Füße weggezogen. Bei der Einlieferung in Aicher-Sanitätsstation hatte der Charly noch sein tanzendes Brathendl, ein sehr beliebter Wiesn-Hut, auf dem Kopf. Der Aicher-Arzt fragte ihn wie es ihm denn ginge. Darauf der Charly: „Hören’s mal zu Herr Doktor. Bei mir passt alles, aber meinem Giggal geht’s Hundsmiserablig.“ Gemeint war sein tanzender Hendlhut. Dieser war seiner Meinung nach schuld an dem Schlamassel. Und nicht die drei Maß Bier, die er davor getrunken hatte.“Nach der dritten Maß Bier hat mein Giggerl so wild getanzt, daß es mich dann auf die Lädschn (Gesicht) gelegt hat.“, so der Patient mit dem tanzendem Hendlhut auf dem Kopf. Der Arzt schickte den „Hühner Charly“ in den Überwachungsraum zum Rauschausschlafen. „Hey hallo – bei mir passt alles. Aber ich leiste meinem Giggerl ein bischen Gesellschaft beim Schlafen.“, so der bierseelige Patient. Beide konnte nach gut zwei Stunden wieder entlassen werden.

Die Zahlen des Tages:

Am zweite Wiesn-Montag war sehr viel los. Der Sonntag (26.9. 2022) in Zahlen:

Patienten gesamt: 235

Einsätze auf dem Gelände: 84

Tragentransport: 39

Ärztliche Versorgungen: 152

chirurg. Wundversorgungen: 26

„Der zweite Wiesn-Montag war sehr ruhig. Gleich um kurz nach 9:00 Uhr begrüßten wir unseren 3000. Wiesn-Patient. Besonders viele Patienten kamen gestern aus Japan.“ so Markus Strobl, Oktoberfest-Sprecher der Aicher Ambulanz Union.