Hugendubel eröffnet seinen Buchshop der Zukunft am Münchner Stachus

Hugendubel hat rund 500 Kunden in ganz Deutschland gefragt, warum sie lesen und welche unmittelbare Bereicherung sie durch das Lesen erfahren. Herausgekommen ist die Erkenntnis, dass die Menschen nicht in Kategorien wie Belletristik oder Sachbuch denken, wenn sie in eine Buchhandlung kommen. Sie haben allein ihre konkreten Bedürfnisse im Kopf und suchen in erster Linie dafür Antworten und Inspiration. Hugendubel hat diese unterschiedlichen Bedürfnisse ernst genommen und sich an dieser neuen Erkenntnis für die Sortimentszusammenstellung orientiert. Herausgekommen ist die in Deutschland einmalige Auflösung der bisherigen Warengruppen und stattdessen die Schaffung von fünf ganz neuen, visuell inszenierten Lesewelten.

Die erste Welt „abtauchen“ etwa soll jene Kunden ansprechen, die lesen, weil sie sich fern ihrer eigenen Realität in fiktive Welten entführen lassen wollen. Sie lesen Romane, die unterhalten, Krimis, Fantasy, Comics oder Manga. Auch die Jugendliteratur findet hier ihren Platz, die etwa mit einer Instagram-Bühne ausgestattet wurde.

Die zweite Welt „leben, wohnen und genießen“ soll für jene sein, die lesen, weil sie nicht weg von der Realität wollen, sondern, ganz im Gegenteil, Inspiration und Hilfe für ihr alltägliches Leben suchen. So finden die Kunden hier alles zum Thema Wohnen, Essen, Spaß und Sport sowie geistiges und körperliches Wohlbefinden.

Die dritte Welt „lernen, spielen und machen“ richtet sich insbesondere an Kinder. Hier geht es um kreatives Lernen und Spielen, wozu auch E-Learning oder (digitale) Bildung gehört. In dieser Welt gibt es alles aus dem Bereich Kinder- und Schulbücher, Lernhilfen, Aus- und Weiterbildung, Basteln, Kreativität.

Der vierte Themenbereich „Fenster zur Welt“ orientiert sich am Bedürfnis des Menschen, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, sie kennenzulernen: Der Kunde kann hier in andere Welten eintauchen, seiner Neugierde nach fremden Kulturen, Naturen, Lebensformen und Traditionen nachgehen; auch sein Interesse an Reisen und dem dazugehörigen Bedürfnis nach Veränderung und Auszeit wird hier bedient.

Die fünfte und letzte Welt „Horizonte“ soll jene Kunden ansprechen, die lesen, weil sie ihren Horizont erweitern wollen, sowohl kulturell als auch intellektuell. Diese Kunden lesen gerne über die Welt im geografischen, im kulturellen oder im politischen Sinne. Sie finden hier etwa Gegenwartsliteratur, Geisteswissenschaften, Klassiker oder Biografien.

Insgesamt ist der neue Stachus zu einer Bühne für diese neuen Welten geworden, die visuell und real inszeniert werden. So wird es viele Veranstaltungen wie Lesungen, Mitmachaktionen, Präsentationen, Signierstunden oder etwa Koch-Shows in der eigens geschaffenen NEFF-Show-Küche geben. Das Programm der ersten Wochen finden Sie hier www.hugendubel.de/stachus

Die Hugendubel-Buchhändler verstehen sich hier als Gastgeber und als Kuratoren der Inhalte und werden nicht nur gemeinsam mit externen verschiedenen Partnern die vielen Veranstaltungen durchführen. Sie werden zudem individuell auf den Kunden eingehen und können ihm auch einen Kaffee an neuen hochwertigen Kaffeemaschinen in jedem Stockwerk zubereiten. Kurz, die Buchhändler werden zu „Lesensberatern“, welches auch hinten auf ihren neuen schwarzen Poloshirts stehen wird. Und weil ein noch stärkerer Fokus auf die individuelle Beratung gesetzt wird, können Kunden ab sofort auch vorab gezielt Beratungstermine vereinbaren.

Natürlich geht es auch um das Lesen, um das Verweilen, um das zur Ruhe kommen und um den Austausch. So wird es auch hier am Stachus, wie in der im vergangenen Jahr wiedereröffneten Filiale am Münchner Marienplatz, ein „Café des Lesens“ geben. Die Einladung seinen Kaffee auf einem der vielen Sitzmöglichkeiten in der gesamten Filiale zu genießen, gilt auch hier. Und für all jene, die wirklich Ruhe suchen, die einmal konzentriert und ohne Ablenkung sein wollen, wurde ein „Raum der Stille“ geschaffen. 16 qm ausschließlich für die Stille. Hier werden Kunden ohne Störgeräusche in Stille verweilen können.

Darüber hinaus wird es viele neue Dienstleistungen wie einen zunächst bis Weihnachten kostenfreien Fahrradkurier im Radius von acht Kilometern geben oder das neue eFree-Angebot: Wer in die Filiale kommt und sich in das eigene WLAN-Netz einloggt, wird, solange er sich dort aufhält, sämtliche in Deutschland verfügbaren eBook-Titel auf seinem mobilen Endgerät lesen können. Das Stöbern in einer Buchhandlung funktioniert ab sofort auch digital.

„Wir danken allen Mitarbeitern und Partnern für ihren Einsatz. Das Ergebnis macht uns sehr zuversichtlich und stolz“, sagt Maximilian Hugendubel, geschäftsführender Gesellschafter von Hugendubel.

„Wir sind uns sicher: Diese Filiale hier am Münchner Stachus setzt neue Maßstäbe für den Buchhandel vor Ort. Dieses Konzept wird dem Buch zu mehr Attraktivität verhelfen und das Lesen für alle zugänglicher machen“, sagt Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin von Hugendubel: „Über die heutige Eröffnung freuen wir uns sehr.“