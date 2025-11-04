Hund auf dem Dach – Feuerwehr rückt an

Am Montagnachmittag musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr München ein kleiner Hund von einem Hausdach gerettet werden.

Ein herrenloser Hund befand sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in etwa acht Metern Höhe in der Keferloherstraße. Der Versuch, den Vierbeiner über die Drehleiter zu retten, blieb leider erfolglos. Mit viel gutem Zureden und ausreichend Leckerli gelang es schließlich, das Tier zu einem Dachfenster zu locken und in Sicherheit zu bringen.

Wie der Hund überhaupt erst auf das Hausdach gekommen ist, ist nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zur Identität des Hundes geben kann, kann sich bei der Pressestelle der Berufsfeuerwehr München melden.