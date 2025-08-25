Hund unter Pkw eingeklemmt

Am frühen Sonntagnachmittag ist die Mischlingshündin Cookie unter einem fahrenden Pkw eingeklemmt worden. Die Feuerwehr München befreite sie Mithilfe von Hebekissen.

Die Fahrerin eines Golfs fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der Perlacher Straße, als die Hündin unvermittelt die Straße überquerte. Sie konnte aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsung ein Überrollen des Tiers gerade noch verhindern. Der Vierbeiner wurde im linken vorderen Bereich unmittelbar vor dem Reifen eingeklemmt. Alle Versuche, Cookie eigenständig unter dem Fahrzeug zu befreien, blieben erfolglos.

Als die alarmierten Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, sperrten sie den Bereich und sicherten zunächst das Fahrzeug. Nachdem sie sich einen Überblick verschafft hatten, setzten sie gezielt Hebekissen ein, um den VW anzuheben. So konnte die Hündin binnen weniger Minuten befreit und an ihre Besitzerin übergeben werden.

Für die Zeit der Rettung war die Perlacher Straße vorübergehend gesperrt. Zum Gesundheitszustand des Mischlings kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Besitzerin ist mit der Hündin eigenständig in eine Tierklinik gefahren.