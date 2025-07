Hund vor Supermarkt geklaut

Am Donnerstag, 10.07.2025, gegen 19:30 Uhr, begab sich ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Hund (männlicher Berner Sennenhund) zu einem Supermarkt in der Ingolstädter Straße. Er ging in den Laden und band den Hund vor dem Laden an.

Als der 34-Jährige kurz darauf zurückkehrte, stellte er fest, dass der Hund entwendet worden war. Der 34-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am Freitag, 11.07.2025, meldete sich ein Zeuge beim Polizeinotruf und teilte mit, einen Hund gesehen zu haben, bei dem es sich um das entwendete Tier handeln könnte. Der Hund wurde von einer unbekannten Person auf einem Gehweg in Schwabing ausgeführt. Der Zeuge hatte Kenntnis von dem Diebstahl aufgrund einer Radioberichterstattung.

Zivile Kräfte der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) konnten schließlich den betreffenden Hund feststellen und eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München, in deren Obhut sich der Hund befand, antreffen.

Der Hund wurde von einer Streife zum Eigentümer zurückgebracht.

Die 25-Jährige wurde vor Ort wegen eines Diebstahls angezeigt.

Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) geführt.