Hurricane und Southside: Arcade Fire und Billy Talent für 2018 bestätigt

Hurricane & Southside Festival 2018

22. bis 24. Juni 2018, Eichenring Scheeßel und Neuhausen ob Eck

Arcade Fire und Billy Talent kommen zu den Zwillingsfestivals – Mehr als 40 Neubestätigungen für Hurricane und Southside

Der Festivalsommer 2018 bekommt neue Namen: Mit Arcade Fire und Billy Talent kommen gleich zwei Rock-Ikonen aus Kanada zu den Zwillingsfestivals in Scheeßel und Neuhausen ob Eck. Begleitet werden beide Bands schon jetzt von einer großen Schar weiterer Künstler, die das Hurricane und Southside Festival vom 22. bis 24. Juni zu einer unverzichtbaren Adresse für Rock, Alternative, Hip-Hop und Elektro machen werden. Die Ankündigung von zwei weiteren Headlinern steht noch aus.

Das Grammy-ausgezeichnete Kollektiv Arcade Fire ist zu einer Über-Band des Indie Rock geworden: Stilistisch längst nicht mehr an Genregrenzen gebunden, sind die Veröffentlichungen der Band um Win Butler und Régine Chassagne genauso experimentierfreudig und provokativ wie erfolgreich. Ihr jüngstes Album „Everything Now“ schoss, schon genauso wie seine beiden Vorgänger, in den USA, Kanada und Großbritannien auf Platz eins der Albumcharts – und zeigte dem Indie Rock mit seiner ikonischen Verbindung von Gegenwartskritik und Disco völlig neue Perspektiven auf. Arcade Fire hat einen Status erreicht, in dem auch solche Kunstgriffe internationalen Erfolg verheißen.

Auch der Sound von Billy Talent ist, gemeinsam mit ihrer globalen Fanbase, konsequent gewachsen: Die Kanadier haben sich den Geist des Punk bewahrt, ihn aber geschickt mit Alternative Rock-Elementen erweitert. Das Resultat geht in Hirn und Herz, und das druckvoll-intensive „Afraid of Heights“ ist eine Platte geworden, an der sich andere Bands noch lange werden messen müssen. Gleichzeitig wären Billy Talent nicht da wo sie heute sind, wenn sie nur gute Konzeptalben gemacht hätten: Live entfesselt die Formation ihre legendäre Energie, die vielleicht auch darin begründet ist, dass auch über 20 Jahre gesäumt mit Awards und Chartrekorden nichts daran geändert haben, dass hier ein paar Jungs genau das tun, was sie lieben.

Das war aber noch längst nicht alles: Auch Marteria, Kraftklub, Justice und die Broilers werden die Bühnen in Scheeßel und Neuhausen ob Eck entern. Wer danach noch Kraft hat, kann zu Biffy Clyro, The Offspring und Beginner tanzen. Ebenfalls bestätigt sind Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand und Angus & Julia Stone. Fans deutscher Texte kommen bei Dendemann, Feine Sahne Fischfilet, Wanda und Madsen auf ihre Kosten, während die Besucher zu George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi, Donots und SXTN die Sau rauslassen können.

Mit dabei sind außerdem Portugal. The Man, Boysetsfire, Pennywise, Bonaparte, Samy Deluxe und Rin. Auch Mighty Oaks, Underøath, Meute, Parcels, Fjørt, Swiss und Die Andern werden die 130.000 Fans der Zwillingsfestivals begeistern, was auch Adam Angst und Drangsal nicht verpassen wollen.

Natürlich werden Elektro-Fans wieder auf ihre Kosten kommen: Fette Beats für die White Stage liefern Booka Shade, Martin Jensen, Valentino Khan, Moonbootica, Ganz und Eskei83.

Alle bisher bestätigten Bands:

Arcade Fire | Billy Talent

Marteria | Kraftklub | Justice | Broilers | Biffy Clyro | The Offspring

Beginner | Two Door Cinema Club | The Kooks | London Grammar

Franz Ferdinand | Angus & Julia Stone | Dendemann | Feine Sahne Fischfilet

Wanda | Madsen | George Ezra | Bonez MC & RAF Camora | NOFX | Prinz Pi

Donots | SXTN | Portugal. The Man | Boysetsfire | Pennywise | Bonaparte

Samy Deluxe | Rin | Mighty Oaks | Underøath | Meute | Parcels

Fjørt | Swiss und Die Andern | Adam Angst | Drangsal

White Stage: Booka Shade | Martin Jensen | Valentino Khan

Moonbootica | Ganz | Eskei83

Hurricane-Kombitickets sind für € 179,- inklusive Müllpfand und Zugpauschale auf hurricane.de und eventim.de oder telefonisch unter 01806 – 853 653 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf) erhältlich. Die einmalige An- und Abreise mit den Zügen des metronom ist wieder im Ticket enthalten – Beförderungsbedingungen und weitere Infos auf www.hurricane.de. Besucher, die in einem Wohnmobil, Wohnwagen oder ähnlichem Gefährt anreisen, benötigen zur Zufahrt zum eigens reservierten WoMo-Parkplatz eine WoMo-Plakette. Diese gibt es ausschließlich online über die Festivalseite und beim telefonischen Kartenservice für 50,- € pro Fahrzeug.

Southside-Kombitickets sind noch bis Samstag, 2. Dezember, um 12 Uhr für € 179,- inklusive Müllpfand und Zugpauschale erhältlich. Danach greift die nächste Preisstufe mit € 199,-. Tickets sind auf southside.de und eventim.de oder telefonisch unter 01806 – 853 653 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf) erhältlich. Die einmalige An- und Abreise zum Festival mit allen Nahverkehrszügen der DB Regio AG ist im Ticket enthalten – Beförderungsbedingungen auf www.southside.de. Besucher, die in einem Wohnmobil, Wohnwagen oder ähnlichem Gefährt anreisen, benötigen zur Zufahrt zum eigens reservierten WoMo-Parkplatz eine WoMo-Plakette. Diese sind leider bereits ausverkauft.