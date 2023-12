Hype geht weiter: Weihnachtssongs besetzen fast die komplette Top 100

Der Weihnachtsmusik-Hype hat in den Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, eine neue Dimension erreicht: Mit 85 Titeln besetzen Festtagssongs beinahe die komplette Top 100. Das ist nochmals eine deutliche Steigerung zu 2022, als 78 Weihnachtslieder gezählt wurden. 2021 waren es 71 Tracks gewesen. Aktuell stärkste Nicht-Weihnachtsstücke sind die Dance-Nummern „Prada“ (cassö, Raye & D-Block Europe, 36) und „Vois sur ton chemin“ (BENNETT, 37).

Das Single-Charts-Podium erobern der Reihe nach „All I Want For Christmas Is You“ (Mariah Carey), „Last Christmas“ (Wham!) und „Merry Christmas Everyone“ (Shakin‘ Stevens). Neu dabei sind u. a. „Someday At Christmas (Stevie Wonder & Andra Day, 66), „Closer To Christmas” (Jason Derulo, 70) und „Beste Zeit im Jahr” (Wincent Weiss, 73). Letzterer ist, gemeinsam mit Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ (38) und Helene Fischers „Fröhliche Weihnacht überall” (99), der einzig vertretene deutschsprachige Weihnachtstitel in der Hitliste.

Auch in den Album-Charts platzieren sich so viele Weihnachtsproduktionen wie nie zuvor – unglaubliche 36 Stück. Zum Vergleich: 2022 hatten in der Weihnachtswoche insgesamt 20 Festtags-Platten das Ranking beehrt. Die Spitze übernimmt Michael Bublé („Christmas“), gefolgt von Mariah Carey („Merry Christmas“). Für Abwechslung sorgen die Amigos, die ihre aktuelle CD „Atlantis wird leben“ dank der jüngst erschienenen Live-Edition zurück an die dritte Position befördern. Den höchsten New Entry steuern die HipHopper von Genetikk („Sacrifice“, 19) bei.

Die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts werden freitags ab 18 Uhr auf www.mtv.de veröffentlicht.

