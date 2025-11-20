„I mog München in der Weihnachtszeit“: Dieter Reiter & Paul Daly Band mit neuem Weihnachtssong

Oberbürgermeister Dieter Reiter schmeißt sich in den Nikolauspulli, greift zur Gitarre – und rockt wieder gemeinsam mit der Paul Daly Band. Nach sechs Jahren Pause gibt’s endlich neuen Ohrwurm-Stoff! „I mog München in der Weihnachtszeit“ ist frisch veröffentlicht, digital überall zu haben und macht gleich doppelt Laune: auf die staade Zeit und aufs Spenden.

Im Irish Pub „Kilians“ plauderten die zwei ganz entspannt aus dem Nähkästchen. „Dieter kam zu mir und meinte: Paul, wir brauchen ein neues Weihnachtslied“, erzählte Paul Daly grinsend. Also hat der Ire kurzerhand einen Song gezimmert – inspiriert vom Glühwein, Lichterglanz und cozy Weihnachtsmarktstimmung in München. Dieter Reiter war ebenfalls kreativ dabei, hat fleißig mitgetextet und das Ganze ins Bairische übertragen.

Der Refrain? Ein echter Mitgröhl-Moment:

„I mog München in der Weihnachtszeit; guade Stimmung und nette Leit; a wenn’s gar ned schneit, steh i auf München in der Weihnachtszeit.“

Aufgenommen wurde der Song schon im März, das Video zusammen mir der All Stars Schwabinger Kinderklinik Band folgte im September – mit allem, was die Weihnachtskiste hergibt: Nikolausmützen, Ugly Christmas Sweaters und Rentiergeweihe. Gedreht wurde stilecht im „Wirtshaus im Schlachthof“.

Aber hinter all dem Spaß steckt ein echter Herzenszweck:

Die Band und der OB sammeln für die Stiftung Kinderklinik Schwabing. Die will dringend ein Elternhaus bauen, damit Mamas und Papas schwerkranker Kinder in der Nähe bleiben können. Oberarzt Dr. Armin Grübl erzählte von den erschütternden Fällen: ein Sechsjähriger mit Leukämie, ein Zwölfjähriger mit Knochenkrebs – „brutale Geschichten“, wie er sagt.

Reiter bringt’s auf den Punkt: „Wir wollen Geld sammeln und hoffen, dass wir ein bisserl helfen können.“ Und ob der Song Grammy-Potential hat? Der OB lacht: „I geh ned davon aus, dass wir direkt in die Hitparade schaffen.“

Am 22. und 23. November gibt’s zwei Benefizkonzerte – und Spenden gehen easy über die Seite der Stiftung Kinderklinik München Schwabing >>.