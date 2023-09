IAA MOBILITY 2023 in München eröffnet

Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet die IAA MOBILITY – Knapp 750 Aussteller aus 38 Ländern präsentieren Leistungsstärke und Innovationen in der Münchner Innenstadt und auf dem Münchner Messegelände – Mobilitätsfestival: Sechs Tage nachhaltige und digitale Mobilität als Experience kostenfrei in der Münchner Innenstadt – IAA MOBILITY als Dialogplattform – Über 300 Weltpremieren und Neuheiten – 500 Rednerinnen und Redner auf der IAA Conference.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat gemeinsam mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die zweite Ausgabe der globalen Plattform für Mobilität, Nachhaltigkeit und Tech, die IAA MOBILITY 2023, offiziell eröffnet.

„Wir erleben hier eine Leistungsshow der Innovationen, ein Mobilitätsfestival, das die Zukunft greifbar macht und die Menschen begeistern wird: Ob richtungsweisende Lösungen im Bereich der Elektromobilität und der Digitalisierung, beeindruckende Fortschritte im Ausbau der Kreislaufwirtschaft und der Energieeffizienz oder technische Quantensprünge dank menschlicher und künstlicher Intelligenz: Von dieser Leistungsstärke und der großen Veränderungsbereitschaft der Unternehmen können sich die Besucherinnen und Besucher in den nächsten Tagen überzeugen – auf dem Open Space in Münchens Innenstadt wie auf dem Messegelände“, so VDA-Präsidentin Hildegard Müller in ihrer Eröffnungsrede.

„Die IAA MOBILITY findet unter dem Motto ‘Experience Connected Mobility’ statt. Das ist mehr als ein Slogan, es ist ein Versprechen: Digitale Vernetzung, schnelle Datenverarbeitung, künstliche Intelligenz und Echtzeit-Navigation – sie machen die Mobilität der Zukunft für uns alle besser, sicherer und komfortabler. Die IAA MOBILITY ist die Plattform für digitale Mobilität, aber auch für die nachhaltige dem Klimaschutz und der Schonung der Ressourcen verpflichtete Mobilität. Beides muss zusammengedacht werden. Damit klimaneutrale und digitale Mobilität auch in Zukunft in Deutschland entwickelt, produziert, exportiert und mit Arbeitsplätzen verbunden werden kann, brauchen wir international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen“,erklärte Müller weiter.

Bundeskanzler Scholz eröffnet die IAA MOBILITY

„Die erste Mobilitätsrevolution ging vor 135 Jahren von München aus. Und auch die zweite Revolution – die hin zu klimaschonender Mobilität – ist hier auf der IAA MOBILITY zuhause. Es sind die Hersteller von leistungsfähigen, erschwinglichen und schönen E-Autos, die E-Mobilität attraktiv machen“, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Die IAA MOBILITY und Bayern sind ein perfektes Match. Wir bekennen uns zum Auto. Mobilität ist Teil unserer bayerischen DNA und steht für Fortschritt und Freiheit. Hier werden Zukunftskonzepte für moderne und nachhaltige Mobilität von morgen präsentiert“, sagt der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder.

„Die IAA MOBILITY beschreitet neue Wege. Die Messe hat sich von einer Autoshow zu einer Mobilitätsplattform gewandelt. Dafür ist München genau der richtige Standort. München ist durch das Zusammenspiel von exzellenten Hochschulen, den hier ansässigen starken Industrieunternehmen im Bereich Verkehr und Infrastruktur sowie einer sehr lebendigen und kreativen Start-up-Szene geradezu prädestiniert, Verkehr und Mobilität innovativ weiter zu entwickeln“, sagt der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München Dieter Reiter.

IAA MOBILTY so international wie nie zuvor

Insgesamt präsentieren knapp 750 Aussteller aus 38 Ländern über 300 Weltpremieren und Neuheiten. Die steigende globale Relevanz der IAA MOBILITY belegt die steigende Zahl der internationalen Aussteller auf knapp 50 Prozent. Mehr als 3.500 Journalisten aus 81 Ländern haben sich zur IAA MOBILITY akkreditiert.

Fachbesucher können sich vom 5. bis 8. September auf dem IAA Summit auf dem Messegelände von der Innovationskraft der Mobilitätsbranche überzeugen. Der IAA Summit und die begleitende IAA Conference richten sich diesmal ausschließlich an Fachbesucher (B2B): Der IAA Summit und die IAA Conference finden in sechs Hallen statt und bieten auf drei Bühnen inspirierende Keynotes, Diskussionen und Netzwerkformate. Zur IAA MOBILITY 2023 werden mehr als 500 Rednerinnen und Redner aus aller Welt erwartet. In der Münchner Innenstadt findet für Privatbesucher kostenfrei ein Mobilitätsfestival auf acht Plätzen bis zum 10. September statt – der Open Space. Dort können die Besucherinnen und Besucher 150 verschiedene Fahrzeuge auf den Straßen, sowie Fahrräder und E-Bikes erstmalig auf einer eigenen Strecke im Englischen Garten in München testen. Das Citizens Lab auf dem Münchner Marienplatz bietet Diskussionen und Workshops zur Zukunft der Mobilität und Städteentwicklung an, während Kinder spielerische Aktivitäten und Schnitzeljagden erleben können. Zudem gibt es ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit täglich kostenlosen OpenAir-Konzerten am Münchner Königsplatz.

„Die IAA MOBILITY vereint in einem innovativen, dualen Konzept Fachwissen und öffentliche Begeisterung auf beispiellose Weise. Ein unvergleichliches Engagement für die Zukunft der Mobilität“, sagt Stefan Rummel, Co-CEO der Messe München. „Auf dem Münchner Messegelände bietet der IAA Summit Fachbesuchern eine exklusive Plattform, um sich mit Branchenexperten, Innovatoren und Visionären auszutauschen und strategische Partnerschaften zu vertiefen. Parallel dazu präsentiert der Open Space im Herzen der Münchner Innenstadt eine erstklassige, kostenfreie Erlebniswelt der neuesten Mobilitätsinnovationen“, sagt Reinhard Pfeiffer, Co-CEO der Messe München.

IAA MOBILTY: Mobilität der Zukunft als Gemeinschaftsaufgabe

„Die gewaltige Transformation, die wir gerade mit Entschlossenheit meistern, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Auf der IAA MOBILITY kommen die zentralen Akteure zusammen – die Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie, Technologieunternehmen und Startups, Städteplaner, Energieversorger und Anbieter anderer Mobilitätsformen – Fahrräder, E-Scooter, die Bahn und viele andere mehr. Sie alle bringen wir ganz bewusst und gezielt zusammen, um die Vielfalt entsprechend der Bedarfe der Menschen bei der Mobilität abzubilden. In dieser Gemeinschaftsaufgabe ist es von zentraler Bedeutung, die Menschen auf dem Weg zur klimaneutralen Mobilität der Zukunft einzubinden, sie für die Chancen und Möglichkeiten zu begeistern und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. Austausch und Dialog sind entscheidend, um den Anforderungen von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gerecht zu werden. Die IAA MOBILITY ist nicht nur eine Erlebniswelt für Innovationen und strategische Zukunftslösungen, sondern auch ein zentraler Treffpunkt, der konstruktiven Dialog ermöglicht und fördert“, so Müller.