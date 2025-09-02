IAA MOBILITY 2025: Festival of Lights beleuchtet einzigartige Gebäude der Bayerischen Metropole

Erstmals findet im Rahmen der IAA MOBILITY das ‘Festival of Lights’ in München statt. Vom 9. bis 13. September werden jeden Abend von 20 bis 23 Uhr bedeutende Gebäude, wie die Bayerische Staatsbibliothek, die Residenz oder auch das Alte Rathaus, durch spektakuläre Lichtkunstprojektionen zum Strahlen gebracht.

Umgesetzt wird die Veranstaltung von den Machern des Originals, dem Festival of Lights© Berlin. Dank Partnern wie LEGO®, der Bayerischen Staatskanzlei und der Messe München erleben die Besucherinnen und Besucher hier ein Festival aus Licht, Kunst und Musik, das die Münchner Innenstadt in eine magische Kulisse verwandelt. Das Event ist kostenlos und für alle Besucher zugänglich.

„Wir freuen uns sehr, das ‘Festival of Lights’ erstmals nach München zu bringen. Seit 20 Jahren kreieren und produzieren wir unsere Festivals of Lights weltweit. Nun wird auch München Teil dieser leuchtenden Reise. Licht weckt Emotionen und verbindet Menschen und Orte – genau darin liegt seine besondere Magie. Wenn das Festival of Lights im Rahmen der IAA MOBILITY München erstrahlen lässt, entsteht ein einzigartiger Raum voller Inspiration, Strahlkraft und unvergesslicher Momente“, kündigt Birgit Zander, Initiatorin und Leiterin des Festival of Lights, an.

„Auch unsere Aussteller werden abends wieder interessante Programmpunkte auf ihren Präsentationsflächen in der Münchner Innenstadt anbieten”, sagt VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel. „Das Festival of Lights in Berlin ist eine der bekanntesten und aufwändigsten Lichtkunstshows weltweit. München ist nun nach Berlin die zweite deutsche Metropole, die diese Show anbieten kann. Wir freuen uns wirklich sehr, den Besuchern im IAA Open Space ein weiteres Highlight zu präsentieren”, ergänzt Christian Vorländer, Geschäftsbereichsleiter Mobility der Messe München.

LEGO® beispielsweise verwandelt zwei Münchner Sehenswürdigkeiten beim ersten Festival of Lights in München in außergewöhnliche kreative Orte: Die Staatsbibliothek wird passend zur IAA MOBILITY mit einer LEGO®-Fahrzeug-Show in Szene gesetzt und zusätzlich mit einer riesigen LEGO® Botanicals Blumenshow erleuchtet. Am Marienplatz bekommt das Alte Rathaus tierischen Besuch von einigen LEGO® Disney Charakteren und Leonardo da Vinci präsentiert Kunst und das wohl bekannteste Märchenschloss der Welt.

Auch die Bayerische Staatskanzlei unterstützt das Festival of Lights und bringt in diesem Rahmen die Nord-West-Fassade der Münchner Residenz zum Leuchten. Eine eindrucksvolle Lichtinstallation zeigt die Vielfalt des Freistaats Bayern und den zukunftsweisenden bayerischen Weg zur Mobilität. Ebenfalls präsentiert die Messe München eine beeindruckende Lichtinstallation. Damit wird eines der bedeutendsten Bauwerke Münchens zur strahlenden Bühne für die Themen, die Bayern bewegen.

Entsprechend wurden die Öffnungszeiten verlängert: Der IAA Open Space ist täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Am Sonntag, den 14.09., öffnen die Aussteller ihre Stände von 10:00 bis 17:00 Uhr.

ABOUT Festival of Lights

Festival of Lights wurde 2005 in Berlin gegründet und gehört zu den bekanntesten Lichtkunstfestivals der Welt. Das Künstlerteam des berühmten Festivals verwandelt Wahrzeichen, Gebäude, Straßen und Plätze in leuchtende Bühnen – eine magische Verbindung aus innovativer Lichtkunst, Cutting-Edge-Projektionen und 3D-Videomapping sowie der emotionalen Kraft von Geschichten, die Herzen berühren.

Festival-Initiatorin Birgit Zander verfolgt nach eigenen Angaben die Mission, Licht in die Welt zu bringen, um Menschen und Kulturen miteinander zu verbinden – und die Reise geht immer weiter. Das Festival of Lights ist auf Tour und ließ schon Städte wie New York, Bukarest, Luxemburg, Dubai, Zagreb oder Sofia erstrahlen. Und 2025 bringt die IAA MOBILITY nun auch München!