IAA MOBILITY 2025: Neue Highlights für Bike-Fans – mehr Ausprobieren, mehr Experience, mehr Innovationen

Das weiterentwickelte Konzept vereint Attraktionen und Innovationen auf zwei und drei Rädern im IAA Open Space: Die nördliche Ludwigstraße wird 2025 zur ausgewiesenen Cycling & Micromobility Area. In unmittelbarer Nähe zum Test-Track im Englischen Garten versammeln sich die Aussteller von Fahrrädern, Scootern und Micromobility.

Der IAA Open Space ist die größte Innenstadtveranstaltung Deutschlands: Vom Marienplatz über den Odeonsplatz bis hin zum Königsplatz erstreckt sich die Ausstellungsfläche der IAA MOBILITY 2025 über die ganze Münchner Innenstadt und bietet vom 9.-14. September ein interaktives und kostenfreies Programm für die ganze Familie und jedes Alter.

Cycling & Micromobility Area

Die Mobilität der Zukunft ist ein Miteinander der Verkehrsmittel – kein Gegeneinander. Fahrrad & Mikromobilität ist daher zentraler Bestandteil der IAA MOBILITY. Neu ist die kombinierte Cycling & Micromobility Area in der nördlichen Ludwigstraße kurz vor dem Siegestor, die diesen Aspekt stärker berücksichtigt. Hier können im September die neuesten Innovationen aus dem Bereich Radfahren und Mikromobilität begutachtet und getestet werden.

„Wir fassen die Aussteller der Cycling & Micromobility Area im nördlichen Bereich des Open Space zusammen, um noch näher an den Abfahrtsorten präsent zu sein“, sagt Christine von Breitenbuch, Projektleiterin der IAA MOBILITY bei der Messe München. „Ein besonderes Highlight ist der Cycling Test-Track im Englischen Garten. Auf dem vier Kilometer langen Rundkurs können Besucherinnen und Besucher kostenlos Fahrräder, E-Bikes und Scooter ausprobieren und vergleichen. Durch das neue Angebot entsteht eine verbesserte Gelegenheit für Unternehmen aus der Cycling- und Mikromobility-Branche, ihre Produkte hunderttausenden von Besuchern zu präsentieren.”

Cycling Activation Area

Weiterhin erwartet die Besucher ein Parcours auf der Ludwigstraße auf Höhe der Schellingstraße. Die sogenannte Cycling Activation Area bietet während der gesamten Dauer der Veranstaltung ein vielfältiges Programm mit den Schwerpunkten Radfahren und Mikromobilität, Unterhaltung und Probefahrten. Der spezielle Parcours beinhaltet Testmodule, die realen Straßenbedingungen nachempfunden sind. Dazu zählen u. a. Schotterelemente, Speed Bumps und Steigungsmodule. Ob Lastenrad, E-Bike oder Scooter – hier kann jede Form urbaner Mobilität unter realistischen Bedingungen getestet werden. Auch die zusätzlichen Programmpunkte sind vielfältig – von Mountainbike-Kinderparcours bis hin zu Fahrsicherheitstrainings für Senioren, Konzerten, Ausfahrten und BMX-Stuntshows.

„Der Parcours bietet den Ausstellern eine einmalige Gelegenheit ihre Produkte und Innovationen in realitätsnahen Testbedingungen mit abwechslungsreichen Hindernissen wie rauem Kopfsteinpflaster, Bremsschwellen, Bordsteinkanten und Schotterstrecken einem breiten Publikum vorzustellen. Hier können die Besucher hautnah erleben, wie sich die Zukunft der Cycling & Micromobility Branche anfühlt. Durch unterschiedliche Kurvenformationen und eine Beschleunigungsstrecke lassen sich Fahrrad & Co. noch dynamischer testen und ausprobieren”, sagt Jan Heckmann, Projektleiter der IAA MOBILITY beim VDA.

IAA – It’s All About MOBILITY, it’s all about you

Der Wandel der IAA MOBILITY von einer klassischen Automobilmesse zu einer umfassenden Mobilitätsplattform spiegelt sich in einem neuen Claim wider: „It’s All About MOBILITY“. Der Claim verdeutlicht den erweiterten Fokus der Veranstaltung, die seit ihrer Transformation im Jahr 2021 Mobilität in all ihren Facetten erfasst und eine globale Bühne bietet.

Die IAA MOBILITY vereint das gesamte Spektrum der Mobilität in einer einzigen, relevanten Veranstaltung und bringt durch das Motto „It’s All About MOBILITY“ die Essenz der Plattform perfekt auf den Punkt. Dass „It’s All About“ auch das Akronym „IAA“ bildet ist kein Zufall. Es symbolisiert die Entwicklung der IAA zu einer Plattform, die sich der Gestaltung der Zukunft der Mobilität in all ihren Formen widmet.

Die IAA ist eine der ältesten Messen der Welt, deren Wurzeln bis ins Jahr 1897 zurückreichen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich aber nicht nur die Welt und die Gesellschaft verändert, sondern auch das Konzept der Mobilität – und damit auch die IAA. Durch die Ausrichtung auf zukunftsweisende Lösungen wie Elektrofahrzeuge, autonomes Fahren und innovative Verkehrskonzepte betont die IAA MOBILITY ihr Versprechen, führend bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft zu sein. Dies reflektiert den strategischen Wechsel von der „Internationalen Automobil Ausstellung“ zu einer ganzheitlichen Mobilitätsplattform, die seit 2021 als IAA MOBILITY firmiert.