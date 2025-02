IAA MOBILITY 2025: Ticketverkauf der IAA MOBILITY 2025 gestartet

Crazy Early Bird Tickets bis Ende März für Fachbesucherinnen und Fachbesucher ab 154 Euro – Jedes Ticket enthält den Zugang zur IAA Conference und unterstützt regionale und internationale Klimaprojekt

Der Ticketshop der IAA MOBILITY 2025 ist geöffnet. Fachbesucherinnen und Fachbesucher können zum Start unter www.iaa-mobility.com/de/besucher/besuch-planen/tickets-und-preise ein Crazy Early Bird Ticket erwerben. Das Ticket beinhaltet sowohl den Zugang zum IAA Summit auf dem Messegelände als auch zur IAA Conference.

Auch in diesem Jahr gibt es bei der Veranstaltung zwei verschiedene Austragungsorte. Der IAA Summit inklusive der IAA Conference findet vom 09. – 12. September 2025 auf dem Gelände der Messe München statt und adressiert in erster Linie Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus verschiedenen Branchen im Mobilitätsbereich sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft.

Am 08. September 2025 gibt es einen exklusiven Pressetag.

Der IAA Open Space findet vom 09. – 14. September 2025 in der Innenstadt Münchens statt. Dieser ist frei und ohne Ticket für alle Mobilitätsinteressierten zugänglich.

„Wir freuen uns, dass wir zum dritten Mal in Folge München in ein einzigartiges Festival der Mobilität verwandeln. Als internationale Plattform für Mobilität, Nachhaltigkeit und Tech bringen wir auf der IAA MOBILITY sämtliche Akteure aus der Branche zusammen. Wir laden alle ein, sich selbst ein Bild von der Mobilität von morgen zu machen“, sagt Jürgen Mindel, Geschäftsführer beim Verband der Automobilindustrie e.V.

Tickets und Ticketpreise unter www.iaa-mobility.com/de/besucher/besuch-planen/tickets-und-preise

Das Tagesticket für die IAA MOBILITY 2025 startet mit dem „Crazy Early Bird“ Tarif ab 154 Euro für ein Tagesticket:

• Crazy Early Bird: 11. Februar – 31. März: 154 Euro (Tagesticket)

• Early Bird: 1. April – 13. Juni: 164 Euro (Tagesticket)

• Normal Online: 14. Juni – 12. September: 180 Euro (Tagesticket)

• Kauf vor Ort: 9. September – 12. September: 225 Euro (Tagesticket, am Messegelände)



Zudem gibt es 2-Tages-Tickets (ab 294 Euro). Die zwei Tage, an denen man das Ticket nutzt, sind beliebig wählbar und müssen nicht aufeinander folgen.

Darüber hinaus werden auch 4-Tages-Tickets (ab 424 Euro) sowie ermäßigte Tickets (ab 54 Euro) angeboten. Ermäßigte Tickets sind für Schüler, Studierende, Azubis, Umschüler, Teilnehmer an Freiwilligendiensten (Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr) und Schwerbehinderte ab 50 % gültig.

In dem Ticket ist der Zugang zum IAA Summit in den Messehallen der Messe München sowie zu allen Vorträgen der IAA Conference inkludiert. Auf dem IAA Summit können Fachbesucherinnen und Fachbesucher zahlreiche innovative Weltneuheiten und Trends erleben, von umfassenden Networking Möglichkeiten profitieren und auf Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft treffen.

Die IAA Conference ist die weltweit führende Entscheiderkonferenz für die Vernetzung von Mobilitäts- und Tech-Themen. Hier treffen Industrieentscheider auf internationale Akteure aus Politik und Gesellschaft und visionäre Meinungsbildner. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können zudem spannende Insights aus Keynotes und Diskussionen von Branchenexperten erhalten.

Fachbesucherinnen und Fachbesucher der IAA MOBILITY 2025 leisten mit ihrem Ticketkauf einen Beitrag direkt an regionale und internationale Klimaschutzprojekte

Sämtliche Tickets der IAA MOBILITY 2025 sind sogenannte „GoGreen“ Tickets. Mit dieser Initiative werden verschiedene regionale sowie internationale Projekte zum Klimaschutz unterstützt. Von dem „GoGreen“ Ticket fließen 5,- Euro direkt an ausgewählte Klimaschutzprojekte.

„Nur gemeinsam können wir die Mobilität von Morgen so nachhaltig wie möglich gestalten. Mit der IAA MOBILITY bieten wir verschiedenen Nachhaltigkeitskonzepten eine Bühne. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit den „GoGreen“ Tickets aktiv einen Beitrag an unterschiedliche Klimaschutzmaßnahmen leisten“, so Tobias Gröber, Leiter des Geschäftsbereichs Konsumgüter der Messe München.

Zum Ticketshop:

Ticketshop deutsch

Ticketshop englisch