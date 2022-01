IC beworfen – Scheibe beschädigt

Sachschaden aber keine Verletzten

Am Sonntagnachmittag (9. Januar) bewarfen Unbekannte einen Intercity bei der Durchfahrt am Bahnhof Olching mutmaßlich mit einem großen Stein. Dabei wurde ein Fenster so stark beschädigt, dass der Zug seine Fahrt in Augsburg unterbrechen musste. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Gegen 15 Uhr wurde der IC 1164 auf dem Weg vom Bahnhof München-Pasing nach Augsburg bei der Durchfahrt am Bahnhof Olching vermutlich mit einem Schotterstein beworfen. Eine Reisende, die direkt hinter der Einschlagsscheibe im letzten Wagen saß, informierte die Zugbegleiterin über den Vorfall. Die Scheibe erlitt einen Sprung, die Funktionsfähigkeit war jedoch soweit gewährleistet, dass der Zug seine Fahrt bis Augsburg fortsetzen konnte.

Alarmierte Beamte der Bundespolizei sicherten Beweis am Zug und fahndeten im Bereich Olching nach möglichen Tätern. Bei den Fahndungsmaßnahmen kam auch ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim zum Einsatz. Tatverdächtige Personen konnten in Gleisnähe nicht aufgegriffen werden. Verletzt wurden, abgesehen vom erlittenen Schreck, nach derzeitigem Erkenntnisstand weder Reisende noch DB-Personal.

Nachdem die beschädigte Scheibe in Augsburg mittels Folie abgeklebt wurde, konnte der IC 1164 seine Fahrt in Richtung Karlsruhe fortsetzen. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ein.