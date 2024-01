iCampus im Werksviertel: nächster Meilenstein für das i4

Kurz nach Vollvermietung des i4 stellt R&S Immobilienmanagement den Rohbau des Gebäudes auf dem iCampus fertig. Nun soll der Innenausbau starten. Die Bauarbeiten liegen laut Unternehmen im Zeitplan.

Ende 2024 soll das Teilprojekt i4 den iCampus im Werksviertel zur Friedenstraße hin abschließen und dem neuen Mieter Best Secret Group SE eine Heimat bieten. Etwa ein Jahr nach Baustart befindet sich das Gebäude auf dem besten Weg dahin. Nachdem der Rohbau fertiggestellt und die Dachabdichtung angebracht worden ist, wurden die letzten Fenster eingebaut und die Fassade geschlossen. Im nächsten Schritt sollen die Bauheizungen in Betrieb genommen werden und der Ausbau der TGA starten. Ende Januar 2024 werden laut Bauherr und Bestandshalter R&S Immobilienmanagement die Trockenbauarbeiten beginnen. Moritz Eulberg, Leiter Projektentwicklung, Asset- und Property-Management von R&S Immobilienmanagement, sagt: „Aktuell liegen wir gut im Zeitplan mit den Baumaßnahmen. Nach Fertigstellung wird das i4 ein weiteres architektonisches Highlight auf dem iCampus im Werksviertel. Mit der Best Secret Group haben wir einen Mieter gefunden, der dem repräsentativen Gebäude künftig gerecht wird.“

Hohe Nachfrage nach Büros im Werksviertel

Zwei weitere Teilprojekte sollen das Work-Life-Quartier iCampus im Werksviertel in den kommenden Jahren ergänzen. Eines davon das i8 – das erste Holzhybridgebäude im Münchner Osten. Es entsteht in Zusammenarbeit mit dem auf Holzbauweise spezialisierten dänischen Architekturbüro C.F. Møller Architects. Etwa 13.500 Quadratmeter Geschossfläche werden laut Bauherr R&S Immobilienmanagement zudem im i10 an der Grafinger Straße 31 entstehen. „Viele Bauprojekte sind in den letzten Wochen und Monaten zum Erliegen gekommen. Als Bestandshalter des iCampus dagegen bauen wir weiter. Und zwar mit Erfolg: Nach der Vollvermietung des i4 sind auf dem iCampus aktuell nur noch knapp 11.000 Quadratmeter Fläche im i8 verfügbar. Das Werksviertel bleibt weiterhin einer der gefragtesten Bürostandorte Münchens.“