IdeenExpo 2017: Bundesweite Roadshow kommt nach München

München, 26. April. Mit dem Slogan „Mach doch einfach“ geht die IdeenExpo vom 10. bis zum 18. Juni 2017 auf dem Messegelände Hannover in die sechste Runde. Das bundesweit größte Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik begeistert Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 13, zeigt Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten auf und bringt die Jugendlichen mit ihren zukünftigen Arbeitgebern zusammen. Die Veranstaltung mit freiem Eintritt leistet einen Beitrag für die Nachwuchsförderung in den MINT-Berufsfeldern (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Einen kleinen Vorgeschmack auf die IdeenExpo 2017 bietet bereits jetzt die bundesweite Roadshow mit insgesamt 240 Stationen, die am 29. April von 9:30 bis 14:00 Uhr im Rahmen des Halbmarathons nach München in den Olympiapark kommt.

In einem Expeditionscamp der IdeenExpo können die Jugendlichen an vier verschiedenen Stationen jeweils in den Bereichen Informatik, Technik, Naturwissenschaften und Mathematik selbst aktiv werden. Zu Beginn erhalten die Besucherinnen und Besucher der Roadshow einen Expeditionsausweis, der noch mit Informationen gefüllt werden muss. Ziel ist es, verschiedene Aufgaben an den Stationen zu lösen und so den Zeitraum und den Ort der IdeenExpo 2017 herauszufinden.

Los geht es mit dem Bereich Informatik: Über einen sogenannten ASCII-Code müssen die Roadshow-Besucher ein Lösungswort entschlüsseln. Danach geht es weiter zur zweiten Station mit dem Thema Technik. Dort beschäftigen sich die Nachwuchsforscher mit Schaltkreisen. Bei der dritten Station ist ein gutes Auge Voraussetzung: Die Besucher nehmen durch ein Mikroskop verschiedene Präparate unter die Lupe. Nun gilt es für die Teilnehmer zu erahnen, was sie vor der Linse haben. Im letzten Schritt beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler an der vierten Station mit der Mathematik. Durch das Lösen einer einfachen Matheaufgabe erfahren sie die Koordinaten für ihren genauen Zielort.

Darüber hinaus gibt es am Expeditionscamp einen Informationsbereich über die IdeenExpo 2017 und die Partner des Jugend-Events.