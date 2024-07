Illegales Glücksspiel: Polizei durchsucht Frisörsalon in München

Die Polizei hat am Freitagabend einen Frisörsalon im Münchner Osten wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels durchsucht. Die Ermittler hatten zuvor Hinweise auf derartige Aktivitäten erhalten. Die zuständige Staatsanwaltschaft München I ordnete daraufhin eine sofortige Durchsuchung des Salons, noch zur Nachtzeit, an. Es waren rund 30 polizeiliche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums München an dem Einsatz beteiligt.

Die Beamten fanden umfangreiche Beweismittel, die den Verdacht des illegalen Glücksspiels erhärten – auch einen Pokertisch. Sie wirft den acht Tatverdächtigen (im Alter zwischen 26 bis 68 Jahre) nun vor, dass sie in privaten Räumen ohne Genehmigung Glücksspiele veranstaltet bzw. sich daran beteiligt haben. Der Leiter des zuständigen Kommissariats 33, EKHK Hans-Peter Chloupek: „Beim illegalen Spiel greifen keine Einsatz-, Gewinn- und Verlustgrenzen und es findet keinerlei Jugend- und Spielerschutz statt. Die Gefahr, ein problematisches Spielverhalten zu entwickeln, ist entsprechend hoch.“ Weiterhin wurden beschlagnahmt: Bargeld in fünfstelliger Höhe, Pokerchips, Pokerkoffer, Spielkartensets sowie Buchhaltungslaptops. Alle Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen bereits entlassen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

EKHK Chloupek betonte: „Die heutige Durchsuchungsaktion ist ein Schritt, um gegen die unerlaubte Veranstaltung von Glücksspielen wie etwa Pokerturniere, aber vor allem auch gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen.“

Kommissariat 33 (Organisierte Kriminalität): Das Kommissariat 33 der Münchner Polizei ist u.a. für die Überwachung und Kontrolle von Glücksspiel und damit verbundenen Straftaten zuständig. Zu den Hauptaufgaben des Kommissariats gehört demnach die Bekämpfung illegaler Glücksspielaktivitäten sowie die Durchführung verdeckter Strukturermittlungen. Dabei arbeiten die Ermittler eng mit anderen Behörden zusammen, um die Netzwerke illegaler Glücksspielbetreiber zu zerschlagen und die kriminellen Strukturen aufzudecken. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf dem Schutz der Bevölkerung vor den negativen sozialen und wirtschaftlichen Folgen illegalen Glücksspiels. Das Kommissariat 33 leistet auch präventive Arbeit, um die Bevölkerung über die Risiken und rechtlichen Konsequenzen illegalen Glücksspiels aufzuklären und so die öffentliche Sicherheit zu erhöhen.

Hinweis: Glücksspiel ist staatlich reguliert: Hierzu gehört beispielsweise die Ziehung der Lottozahlen oder auch Glücksspiel in Casinos. Die gesetzlichen Regelungen dienen dem Spielerschutz und sollen privates Glücksspiel verbunden mit einer erhöhten Suchtgefahr unterbinden. Ein Glücksspiel (i.S. § 3 GlüStV) liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Ein öffentliches Glücksspiel liegt immer dann vor, wenn für einen größeren, nicht geschlossenen Personenkreis eine Teilnahmemöglichkeit besteht oder es sich um gewohnheitsmäßig veranstaltete Glücksspiele in Vereinen oder sonstigen geschlossenen Gesellschaften handelt. Private Pokerrunden um Geld und Sachpreise sind dennoch erlaubt, so lange mehrere Regeln (wie z. B. keine Öffentlichkeit, keine Regelmäßigkeit, kein Einkaufen (buy-in) ins Spiel) beachtet werden.

Prävention: Alle Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, die über eine Erlaubnis oder Konzession nach dem Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland 2021 verfügen, sind auf der sogenannten „White List“ zu finden. Hier können Sie bequem ihren Anbieter überprüfen. Schützen Sie sich vor Strafanzeige. Informieren Sie sich, bevor Sie an einem Glücks- oder Lottospiel im Internet teilnehmen über folgenden Link:

https://www.gluecksspiel-behoerde.de/de/erlaubnisfaehigesgluecksspiel/whitelist

SuchtHotline München (SHM) e.V.

Hilfetelefon: 089/282822

Online-Hilfe: https://www.suchthotline.info/online-spielsucht-computerspiele-hilfe-beratung-information-muenchen-anonym-und-kostenlos.php

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA):

Hilfetelefon: 0800/137 27 00

Online-Hilfe: https://www.check-dein-spiel.de/