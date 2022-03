Impact Hub München & GoDaddy: Mütter, die Unternehmen gründen

.

Um Frauen und Mütter bei der Gründung eines Unternehmens zu unterstützen, hat GoDaddy 2020 sein internationales Förderprogramm “Empower” nach Deutschland geholt. Es unterstützt Gründer:innen in unterversorgten Communities mit Mentoring, Tools, Know-how und wichtigen Kontakten, um Online-Erfolg breiter zugänglich zu machen. In Deutschland findet das Programm unter dem Titel “New Roots” in Kooperation mit dem Impact Hub München statt. Teilnehmen können Mütter, die eine Gründungsidee haben oder bereits ein eigenes Unternehmen gegründet haben und ihr Geschäft digital ausbauen wollen.

“Die New-Roots Teilnehmerinnen verändern unseren Blick auf das Unternehmertum. Sie zeigen, dass es mithilfe einer digitalen Präsenz möglich ist, auch abseits von klassischen Rollenbildern und konventioneller Karrierepfade ein Unternehmen zu gründen. Gleichzeitig sehen wir, dass tolle Projekte mit großem gesellschaftlichen Impact entstehen, wenn man besonders Gründerinnen ermutigt und fördert”, ergänzt Jakob Assmann, Managing Director Impact Hub München.

Alexandra Andersson, Lead DACH Marketing bei GoDaddy und Mitbetreuerin des Empower-Programms, freut sich über den gelungenen Abschluss des Förderprogramms: “Mit New Roots durften wir zwanzig beeindruckenden Frauen zu einem erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit verhelfen – z.B. mit technologischem Know-how rund um ihren Internetauftritt. Es war für uns eine besondere Freude zu sehen, wie die Teilnehmerinnen mit jedem Workshop und jeder Diskussionsrunde mutiger und selbstbewusster wurden.”

Nachholbedarf bei Gründungen durch Frauen und Mütter

Dass Programme wie Empower absolut notwendig sind, zeigt der Blick auf aktuelle Statistiken: Unternehmen in Deutschland werden immer noch vorwiegend von Männern gegründet – 2020 waren nur 16% der Gründer:innen Frauen, der Anteil von Müttern darunter noch geringer. GoDaddy möchte deutschen Gründern Werkzeuge für den Online-Erfolg an die Hand geben. Für Gründerinnen kann der Weg in die Selbstständigkeit durch die Nutzung digitaler Tools eine große Chance sein, ihrer Leidenschaft zu folgen und ihre eigenen Ideen zu verwirklichen.

Das Empower-Programm von GoDaddy unterstützt Frauen auf diesem Weg und erkennt auch die Doppelbelastung von gründenden Müttern an. Bei der Organisation wurde auf die Integrierbarkeit der Workshops in den Alltag geachtet, gleichzeitig erhielten die Teilnehmerinnen Tipps zu Selbstorganisation und Zeitmanagement.

Teilnehmerinnen mit Erfolgsstories

Für Celia Mercedes Vila Castro, Gründerin eines Coaching-Programms für Frauen mit Migrationshintergrund, war gleich das erste Treffen zum Programmstart von Empower ein absolutes Highlight: “Im Raum herrschte eine unglaubliche Atmosphäre und ich hatte gleich das Gefühl, mich als Mutter zeigen zu können. Die Teilnehmerinnen und Mentorinnen des Empower-Programms bildeten zusammen eine Community voller Wohlwollen und gegenseitigem Respekt. ”

Auch für Anna Diermeier, Gründerin des Zero-Waste-Shop und Design Studios ZURÜCK, war das Programm ein großer Erfolg: “Ich kam in den Raum und es herrschte eine ganz tolle Energie. Überall waren Müttern, teilweise mit ihren Kindern, die gleichzeitig Businessfrauen mit coolen und kreativen Ideen sind.”

GoDaddys Einsatz für mehr digitale Chancen für alle

Das New Roots-Programm reiht sich ein in eine Reihe von Initiativen, mit denen GoDaddy Frauen in Wirtschaft und im Sport unterstützt. So schickte das Unternehmen im vergangenen Jahr das rein weiblich besetzte GoTeam rund um Influencerin Stefanie Giesinger zu Kleinunternehmen in ganz Deutschland, um sie bei der Professionalisierung ihres Online-Marketings zu beraten. Daneben unterstützt GoDaddy im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) mit der Kunstturnerin Eli Seitz und der Ringerin Aline Rotter-Focken auch erfolgreiche Sportlerinnen bei der Ausübung ihrer Leidenschaft – und gleichzeitig bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit bzw. beim Ausbau ihrer Online-Präsenz.

GoDaddy arbeitet konsequent daran, das Ziel der Gleichstellung auch im eigenen Unternehmen voranzutreiben. Kürzlich veröffentlichte das Unternehmen seinen siebten jährlichen globalen Diversity and Pay Parity Report, der die Bemühungen von GoDaddy zur Schaffung eines vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzes aufzeigt, welcher die Mitarbeiter dazu ermutigt, ihr wahres Selbst am Arbeitsplatz einzubringen.

[1] Traffic auf godaddy.de

Analysen von GoDaddy zeigen: Die Mehrheit derjenigen, die sich in Deutschland für die Webseiten- und Domain-Hosting-Produkte des Unternehmens interessiert, ist nach wie vor männlich. In 2021 kam 66 Prozent des Traffics auf godaddy.de von männlichen Usern. 2020 waren es 68, 2019 sogar 74 Prozent.