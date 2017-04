Impericon Festival 2017 am 30.04.2017 im Zenith München

Nach dem erfolgreichen München-Debüt dieses grossartigen Festivals der sympathischen Leipziger Merch-Giganten im vergangenen Jahr, findet auch 2017 das Impericon Festival in München statt: am Sonntag, den 30. April 2017. Sozusagen der „alternative“ Tanz in den Mai!

Alle Fans der härteren Musikszene(n) sollten sich das Datum für dieses Spektakel vormerken, werden doch gleich 14 Bands den Tag ab 12 Uhr mittags bespielen!

Angeführt wird die große Festival-Sause von der aus dem Ruhrgebiet kommenden Metal-Core-Band CALIBAN, die auch international mit zu den renommiertesten Bands der Szene zählt.

Mit dabei sind auch die Münchner EMIL BULLS, die bei ihrem Heimspiel zeigen werden, daß sie mit zum Besten des harten Genres gehören.

Als Special Guest sind jüngst SICK TO YOUR GUNS bestätigt worden! Die aus Rancho Santa Margarita in Kalifornien stammende Hardcore-Band besteht seit 2003 und geniesst den allerbesten Liveruf in der Szene! „Disobedient“ heisst ihr jüngstes Album, das sich auch in den deutschen Charts platzieren konnte.

Die US-amerikanischen ANTI-FLAG stehen für politischen Punkrock, während die kalifornischen BEING AS AN OCEAN für Melodic Hardcore stehen.

Im Death-Core und Death-Metal wurzeln sowohl THY ART IS MURDER aus Australien als auch CARNIFEX aus dem kalifornischen San Diego.

Aus Ohio stamen MISS MAY I, die mit Metal-Core für Stimmung sorgen werden, ebenso wie IN HEARTS WAKE (Australien).

Hinter SWISS & DIE ANDEREN verbirgt sich eine Hamburger Punkband, die wie AYS zu den bekannteren Vertretern der deutschen Punk-Szene gehören.

Von der brititschen Insel, geanuer aus dem walisischen Cardiff kommen die ASTROID BOYS mit Punk und Hardcore. In denselben Genres sind WOLF DOWN aus dem Ruhrgebiet daheim. Für interessanten Post-Hardcore stehen die kalifornischen TRADE WIND.

Sonntag, 30.04.2017 München | Zenith

Einlass 11:00 Uhr | Beginn: 12:00 Uhr

Tickets: www.muenchenticket.de