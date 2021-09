Impfaktion beim „Sommer Open Air Club“ am Maximiliansplatz

Bevor es heute Abend beim Sommer Open Air Club am Maximiliansplatz „München tanzt wieder!“ heißt, starteten die Veranstalter jetzt zusammen mit Stadtdirektor Rudolf Fuchs in Vertretung der Gesundheitsreferentin unter dem Motto „Schutz für dich selbst und andere“ die Impfaktion zum Clubevent. Der städtische Impfbus steht zunächst an diesem Freitag und am morgigen Samstag von 14 bis 22 Uhr am Maximiliansplatz beim Wittelsbacher Brunnen bereit.

Stadtdirektor Rudolf Fuchs: „Ich freue mich sehr, dass wir in Kooperation mit den Club-Betreibern gerade jungen Menschen das Impfen näherbringen können und dort hingehen, wo diese wichtige Zielgruppe ist. Es ist Teil unserer Impfstrategie, speziell Jugendliche und junge Erwachsene zu einer Corona-Schutzimpfung zu bewegen. Beim ,Sommer Open Air Club‘ am Maximiliansplatz bietet sich den Besucher*innen nun die Möglichkeit, sich selbst und andere, die sich nicht impfen lassen können, vor einer gefährlichen Infektion zu schützen. Alle, die sich impfen lassen, helfen dabei, dass die bereits beginnende 4. Welle nicht so anschwillt wie im vergangenen Herbst – und möglichst alle in absehbarer Zeit wieder ausgelassen in den Clubs ohne Beschränkungen feiern und tanzen können.“

Bei der Impfaktion ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen können sich Personen ab 16 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland; grundsätzlich kann der Impfstoff frei gewählt werden. Eine vorherige Registrierung in BayIMCO (www.impfzentren.bayern) ist erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, aber keine zwingende Voraussetzung. Auch Zweitimpfungen werden durchgeführt, sofern der Mindestabstand zur Erstimpfung gewahrt bleibt (BioNTech 3 Wochen, AstraZeneca-Kreuzimpfung mit BioNTech 4 Wochen). Erforderlich hierfür ist ein Nachweis über die erfolgte Erstimpfung (gelber Impfpass oder Impfbescheinigung). Auch Menschen, die nicht ihren Erstwohnsitz in München haben, können sich impfen lassen. Zur Impfung ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass) sowie, falls vorhanden, der gelbe Impfpass.

Aktuelle Informationen zu allen Impfangeboten bietet die Stadt München unter www.muenchen.de/corona.