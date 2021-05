Impfangebot jetzt auch für Lehrkräfte weiterführender Schulen

Piazolo: „Impfangebot für Lehrkräfte aller Schularten wichtiges Signal“

Auch die Lehrkräfte an Bayerns weiterführenden und beruflichen Schulen können jetzt mit einem Impfangebot rechnen. Kultusminister Michael Piazolo hatte sich mit Nachdruck für dieses wichtige Anliegen eingesetzt.

Michael Piazolo: „Wir können jetzt allen Lehrerinnen und Lehrern in Bayern, die im Präsenzunterricht im Einsatz für die Bildung sind, ein Impfangebot machen. Mit den neuen Impfangeboten für die Lehrkräfte an Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen machen wir jetzt einen weiteren wichtigen Schritt für mehr Sicherheit.

Ich freue mich sehr, denn der Gesundheitsschutz unserer Lehrkräfte ist mir ein wichtiges Anliegen.“

Das Angebot richtet sich primär an diejenigen Lehrkräfte, die regelmäßig in Präsenz unterrichten, in der Notbetreuung tätig sind oder bei den Abschlussprüfungen beispielsweise als Aufsicht in der Schule eingesetzt werden. Die Schulleitungen stellen den betreffenden Lehrkräften eine entsprechende Bestätigung zum Nachweis der vorrangigen Impfberechtigung für das Impfzentrum aus. Bislang hatten nur die Lehrerinnen und Lehrer an den Grund- und Förderschulen die Möglichkeit einer bevorzugten Impfung.