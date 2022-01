Impfaufruf und Impfbilanz des Impfzentrums Riem

Angesichts der steigenden Inzidenzen, die auch auf die hochansteckende Omikron-Variante zurückzuführen sind, ruft Rudolf Fuchs, Stadtdirektor des Gesundheitsreferats, zur Corona-Schutzimpfung auf: „Impfen ist im Kampf gegen die Pandemie entscheidend. Wir haben die Impfangebote in München sukzessive erweitert, damit alle, die eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung wollen, noch schneller an einen Termin kommen oder sich spontan im Impfzentrum oder bei einer der Sonderimpfaktionen impfen lassen können. Bitte nehmen Sie eines unserer vielen Impfangebote an. Es gibt aktuell viele freie Termine.“

Die Stadt München hatte zuletzt die Kapazitäten im Impfzentrum Riem hochgefahren und neue Termine freigeschaltet, damit sich – neben Erst- und Zweitimpfungen – nun alle Personen ab 12 Jahren bereits drei Monate nach ihrer zweiten Impfung boostern lassen können. Darüber hinaus werden auch Impfungen ohne Termin angeboten. Für die nächsten zwölf Tage stehen (Stand heute) täglich noch bis zu 1.800 Termine im Impfzentrum und seinen Außenstellen zur Verfügung.

Auch bei den Kinderimpfungen im Kinder-Impfzentrum Gasteig sind noch erhebliche Kontingente frei – aktuell sind bis Ende Januar rund 6.500 Termine noch nicht gebucht.

In der vergangenen Woche (27.12.2021 – 2.1.2022) sind im Impfzentrum Riem, in dessen Impfaußenstellen (Marienplatz, Theresienwiese, Pasing Arcaden) und im Kinder-Impfzentrum Gasteig sowie bei den mobilen Sonder-Impfaktionen insgesamt 20.768 Personen geimpft worden (Erst-, Zweit- und Drittimpfungen). Diese verteilen sich wie folgt:

– 12.106 Impfungen im Impfzentrum Riem

– 6.511 Impfungen in den vier Impfaußenstellen Marienplatz, Theresienwiese, Kreisverwaltungsreferat und Pasing Arcaden

– 2.016 Impfungen im Kinder-Impfzentrum Gasteig, dabei wurden 1.739 Kinder (5 – 11 Jahre) und 277 Familien- oder Haushaltsangehörige geimpft

– 135 Impfungen bei den mobilen Sonder-Impfaktionen, vor allem bei verschiedenen Zweigstellen der Münchner Tafeln

Hinweis: Die Impfaußenstelle im Kreisverwaltungsreferat ist seit 30. Dezember geschlossen, um die Teams an anderer Stelle effektiver einsetzen zu können.

Hinweise zu den Impfungen

Personen ab 5 Jahren, die einen Wohnsitz in Deutschland haben oder in Deutschland freiwillig oder gesetzlich krankenversichert sind, können sich impfen lassen. Impfwillige zwischen 5 und 15 Jahren sollten von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Für eine Corona-Schutzimpfung in einer der Impfaußenstellen auf der Theresienwiese, am Marienplatz und in den Pasing Arcaden muss über BayIMCO (www.impfzentren.bayern) ein Termin vereinbart werden. Im Kinder-Impfzentrum Gasteig können Kinder zwischen 5 und 11 Jahren nach Registrierung unter www.impfzentren.bayern und Terminvereinbarung unter www.wir-impfen-muenchen.de eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Im Impfzentrum Riem wird eine Terminvereinbarung empfohlen, es sind jedoch auch Impfungen ohne Termin möglich.

Bei den mobilen Impf-Sonderaktionen ist keine Terminvereinbarung möglich; eine vorherige Registrierung in BayIMCO ist trotzdem erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, aber keine zwingende Voraussetzung.