Impfpriorisierung im Impfzentrum wird aufgehoben

Am morgigen Freitag (02.07.2021) wird, wie für alle Impfzentren in Bayern, auch für das Impfzentrum in Riem die Impfpriorisierung aufgehoben. Der Freistaat hat angekündigt, in der Nacht auf Freitag eine entsprechende Systemumstellung der Software vorzunehmen. Damit ist dann für einen Impftermin im Impfzentrum kein gesonderter Prioritätsnachweis (Alter, Berufsgruppe, Vorerkrankungen) mehr nötig. Allerdings werden Menschen, die den bisherigen Priorisierungsgruppen 1 und 2 angehören, nach wie vor bevorzugt behandelt.

Der Anmeldemodus für das Impfzentrum Riem bleibt jedoch gleich: Impfwillige müssen sich über das Onlineportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) registrieren und erhalten dann, je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs, eine Termineinladung in der Reihenfolge ihrer Anmeldung.

Wer ohne Termin direkt zum Impfzentrum kommt, kann nicht geimpft werden.

Bereits vereinbarte Impftermine bzw. bereits versandte Einladungen zur Terminvereinbarung bleiben unverändert bestehen.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Nach der langen Phase, in der der Impfstoff sehr knapp war, können wir derzeit unser leistungsstarkes Impfzentrum mit optimaler Kapazität betreiben. Die Impfkampagne macht, auch durch unsere erfolgreichen mobilen Impfaktionen, damit gute Fortschritte. Ich rufe alle Impfwilligen ab 18 Jahren, die sich bisher noch nicht in BayIMCO registriert haben, auf, sich nun unter www.impfzentren.bayern anzumelden.“

Ihren BayIMCO-Account abmelden sollen dagegen bitte alle, die bereits außerhalb von Impfzentren geimpft wurden. Denn immer noch sind viele Personen in BayIMCO registriert, die aber keinen Termin vereinbaren. Daher ruft die Landeshauptstadt München auf: Wenn Sie keine Impfung im Impfzentrum mehr benötigen, weil Sie beispielsweise schon bei Ihrem Haus- oder Betriebsarzt geimpft wurden, löschen Sie bitte Ihr Konto im Registrierungsportal BayIMCO.