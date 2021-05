Impfungen im Impfzentrum nur mit Vorab-Registrierung

Nachdem die Priorisierung für alle Corona-Impfstoffe in Arztpraxen seitens des Freistaats Bayern freigegeben wurde, weist die Landeshauptstadt München darauf hin, dass dies nicht für das Impfzentrum in Riem gilt. Wer die Möglichkeit einer Impfung im Impfzentrum Riem wahrnehmen will, muss sich vorher im Onlineportal BayIMCO (https://impfzentren.bayern) registrieren. Die Impfwilligen werden dann automatisch von der Software zur Terminvereinbarung eingeladen, wenn sie nach der Priorisierung durch die Coronavirus-Impfverordnung an der Reihe sind.

Im Rahmen der Terminvereinbarung wird der Impfstoff für Erst- und Zweitimpfung zugewiesen; der Termin für die Zweitimpfung kann nur in absoluten, medizinisch begründeten Ausnahmefällen verschoben werden. Dafür sind entsprechende Nachweise zu erbringen. Eine Verschiebung durch den zu Impfenden selbst ist im System nicht möglich. Dies kann nur die Service-Hotline Corona vornehmen.

Mehr Informationen unter muenchen.de/corona.