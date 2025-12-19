In der München Klinik weihnachtet es sehr

Weihnachten ist eine Herausforderung für kleine und große Patient*innen, die über die Feiertage im Krankenhaus sind – und auch für das Personal, das die Versorgung übernimmt während andernorts gefeiert wird. Alle Jahre wieder gibt es in der München Klinik (MüK) aber auch ganz spezielle Aktionen, die der Weihnachtszeit im Krankenhaus einen besonderen Zauber verleihen, die Sorgen der Patient*innen und Angehörigen für einen Moment nehmen und Patient*innen wie Mitarbeitenden gemeinsam ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

Mit besonderem Punsch: Weihnachtsfeier der Neuro-Frührehabilitation

Seit nunmehr 25 Jahren ist die Weihnachtsfeier der Neuro-Frührehabilitation in der München Klinik Harlaching ein fester Bestandteil der Station und fand dieses Jahr am 16.12. statt. Hier werden Menschen nach einem Schlaganfall, aber beispielsweise auch mit einem Schädel-Hirn-Trauma oder einer Critical Illness Polyneuropathie (CIP) spezialisiert versorgt. Da die Patientinnen und Patienten im Durchschnitt rund drei Monate bleiben, verbringen viele von ihnen auch die Weihnachts- und Neujahrszeit in der Klinik. Mit viel Engagement und Herz gestalten die Mitarbeitenden jedes Jahr eine festliche Atmosphäre. Der Aufenthaltsbereich wird liebevoll dekoriert, es werden Plätzchen gebacken und alkoholfreier Punsch zubereitet. Um auch Patient*innen mit Schluckstörungen nach einem Schlaganfall ein besonderes kulinarisches Erlebnis zu ermöglichen, wird der Punsch entsprechend angedickt und ein spezieller Pudding gekocht– in diesem Jahr mit weihnachtlichem Lebkuchengeschmack. Je flüssiger ein Getränk, desto schwieriger ist es zu schlucken. Jeder Patient und jede Patientin erhält daher ein ganz „persönliches Rezept“ mit individuell passender Konsistenz – von leicht angedickt bis hin zu vergleichbar mit dickflüssigem Honig. So kann wirklich jede und jeder etwas Besonderes genießen. Auch die Angehörigen sind herzlich eingeladen und tragen zur warmen, gemeinschaftlichen Stimmung bei. Musikalisch wurde die Feier in diesem Jahr durch Saxophon, gespielt von der Tochter einer Kollegin, sowie Klavierbegleitung durch eine Mitarbeiterin bereichert. Gemeinsames Singen mit den Patientinnen und Patienten rundete die Weihnachtsfeier ab und machte sie zu einem berührenden Moment der Nähe und Verbundenheit.

Fußball mit den FC Bayern Frauen in der Kinderklinik

Bereits Anfang Dezember gab es sportlichen Besuch für die kleinen Patientinnen und Patienten der Kinderklinik Schwabing. Die Frauenfußballmannschaft des FC Bayern München war zu Gast, vertreten durch Kapitänin Glódís Viggósdóttir und die Spielerinnen Pernille Harder, Magdalena Eriksson und Anna Klink. Gemeinsam mit den kleinen Patientinnen und Patienten verbrachten sie einen einzigartigen Nachmittag in der Schwabinger Kinderklinik, der für freudig strahlende Kinderaugen sorgte. Die Profispielerinnen spielten gemeinsam mit den Kindern Fußball und hatten außerdem einige Geschenke im Gepäck. „It’s incredible to see, how much joy the children have!“, so Mannschaftskapitänin Glódís Viggósdóttir.

Weihnachtsgeschenke für alle Kinder im Krankenhaus

Der gemeinnützige Verein PädCare e.V. organisiert bereits seit 5 Jahren eine tolle Weihnachtsaktion für Kinder, die Heiligabend im Krankenhaus verbringen müssen. Das Ziel: Alle Kinder sollen auch im Krankenhaus ein Weihnachtsgeschenk erhalten und nicht auf das weihnachtliche Geschenkeauspacken verzichten müssen. Am 17.12. hat der Vereinsvorsitzende Kevin Hartung, seines Zeichens selbst Kinderkrankenpfleger und Rettungssanitäter, einen großen Stapel Geschenke an die Schwabinger Kinderklinik übergeben, die freudig von Pflegehelferin Zeljka Cvetic und Erzieherin Andrea Lutz aus der Schwabinger Kinderonkologie entgegengenommen wurden. Ganz wie Zuhause werden die Geschenke nun gut versteckt und verwahrt, bevor es am 24.12. die große „Bescherung“ gibt.

Ho ho ho: Sixt Weihnachtsmann besucht die Kinderklinik Harlaching

Der Sixt-Weihnachtsmann machte im Dezember einen fröhlichen Zwischenstopp in der Harlachinger Kinderklinik und verteilte einen ganzen Schlitten voller Geschenke an kleine und große Kinderherzen. Selbst die tapferen Kids in Isolation gingen natürlich nicht leer aus – und sogar in der Kindernotaufnahme hieß es kurzzeitig: „Ho ho ho wer kommt denn da vorbei!“ Die Kinder und Familien und das Personal um die Leitende Ärztin Dr. Martina Zeumer und Stationsleitung Alina Winkels freuten sich über die willkommene Portion Weihnachtszauber und Ablenkung vom Klinikalltag.

Zahlreiche schöne Aktionen für Mitarbeitende und Patient*innen

Die gezeigten Aktionen sind nur ein unvollständiger Ausschnitt: An und vor den Feiertagen weihnachtet es an allen Standorten der MüK. Dazu gehören beispielsweise auch der alljährliche Weihnachtsbesuch des Oberbürgermeisters Dieter Reiter, der am 24.12. den Mitarbeitenden für ihren Dienst Danke sagt und Geschenke überbringt – in diesem Jahr stehen die Intensiv- und Überwachungsstationen sowie das Notfallzentrum der München Klinik Neuperlach auf dem Besuchsplan. Eine geschätzte Weihnachtsaktion ist auch der Besuch der Bigband des Gymnasiums Kempfenhausen in der Kinderklinik Schwabing – unter dem Motto „Kinder für Kinder“ haben sie auch in diesem Jahr für die Patient*innen gespielt und ausgetestet, wie viele Musikant*innen mit Tuba und Posaune wohl in einen Klinik-Fahrstuhl passen. Ein Highlight war auch das BMW Benefizkonzert am 16.12. in der Bayerischen Staatsoper – über die José Carreras Stiftung wird in der Kinderklinik Schwabing ein Projekt im Rahmen der Leukämieforschung und -versorgung voraussichtlich mit einer sechsstelligen Spendensumme gefördert. Die München Klinik dankt allen Besucherinnen und Besuchern und allen Spenderinnen und Spendern von Herzen und wünscht frohe Feiertage!

Die München Klinik (MüK) ist mit ihren Standorten in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing und Europas größter Hautklinik in der Thalkirchner Straße Deutschlands zweitgrößte kommunale Klinik und der größte und wichtigste Gesundheitsversorger der Landeshauptstadt München. Rund 8000 Mitarbeitende setzen sich „JEDEN TAG für JEDES LEBEN“ ein. Die München Klinik bietet Diagnostik und Therapie für alle Erkrankungen in München und im Umland und genießt deutschlandweit einen ausgezeichneten Ruf – mit innovativer und hoch spezialisierter Medizin und Pflege und gleichzeitig als erste Ansprechpartnerin für die medizinische Grundversorgung. Rund 110 000 Menschen lassen sich hier im Schnitt pro Jahr stationär und teilstationär behandeln. Mit jährlich rund 6000 Geburten kommen hier deutschlandweit die meisten Babys zur Welt. Auch in der Notfallmedizin ist die München Klinik die Nummer 1 der Stadt: Über 130 000 Menschen werden jedes Jahr in den vier Notfallzentren aufgenommen – das entspricht rund einem Drittel aller Notfälle der Landeshauptstadt. Im Rahmen des Zukunftskonzeptes MüK 20++ und unter dem Leitgedanken „Medizin führt“ stellt sich die MüK als DIE Gesundheitsversorgerin der Stadt zukunftsfähig auf und investiert in eine moderne Infrastruktur und Digitalisierung. Die Standorte sind entweder Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität oder der Technischen Universität München. Der eigene Bildungscampus ist mit rund 500 Ausbildungsplätzen die größte Bildungseinrichtung im Pflegebereich in Bayern. Als gemeinnütziges Krankenhaus finden in der München Klinik Daseinsvorsorge und herausragende Medizin zusammen und stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund: Patient*innen, deren Angehörige und die Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege, die sich mit ihrer täglichen Arbeit für die Gesundheitsversorgung Münchens einsetzen, können von Zuwendungen in Form von Spenden profitieren – beispielsweise durch die Finanzierung von Spielzimmern für Geschwisterkinder, Erholungsmöglichkeiten und Fortbildungen. Dafür zählt jeder Euro.