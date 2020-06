Infektionsschutzgesetz: Polizei löst zwei Menschenansammlungen auf

Am Mittwoch, 03.06.2020, in den Abendstunden konnten am Wedekindplatz etwa 150

Personen festgestellt werden, welche sich nicht an die geltenden Regelungen des

Infektionsschutzes hielten.

Ebenso wurden am Gärtnerplatz ca. 200 Personen festgestellt, die ebenfalls die

Regelungen nicht einhielten.

An beiden Plätzen wurden durch einen Einsatzzug der Münchner Einsatzhundertschaft

insgesamt 100 Platzverweise ausgesprochen. Es kam hierbei zu keinen körperlichen

Auseinandersetzungen. Bei den Verstößen ging es mehrheitlich um das Unterschreiten

des Mindestabstandes.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei auf die geltenden Bestimmungen des

Infektionsschutzes hinweisen.