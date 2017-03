Informationsnachmittag „Leben mit Brustkrebs – Was gibt es Neues? Was kann ich tun?“

Nach den großen Erfolgen der Vorjahre findet auch am 8. März 2017 wieder der Informationstag des Brustzentrums am Klinikum der Universität München gemeinsam mit Brustkrebs Deutschland e.V. statt. Neben einem vielfältigen Workshop-Angebot (u.a. OP-Möglichkeiten, Lebensstilintervention, psychologische Unterstützung, Nebenwirkungsmanagement, Nachsorge sowie Diagnostik und Therapie beim familiären Mammakarzinom) bieten Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen, Pflegekräfte des Brustzentrums sowie den Kooperationspartnern des Brustzentrum-Netzwerks auch Informationen in Form von Vorträgen inklusive Diskussion mit den Teilnehmern an.

Dabei kommen Themen wie Therapiestandards und Neuerungen, antihormonelle Therapie und Studien zum Austausch. Ebenso werden die neuesten Erkenntnisse vom größten Brustkrebskongress in San Antonio im Dezember 2016 vorgestellt. Erstmals vorgestellt werden Ergebnisse einer großen Patientenumfrage zum Thema von Langzeitnebenwirkungen der Brustkrebstherapie und Behandlungsstrategien. Dieses Thema spielt auch zu Beginn der Behandlungsplanung bezüglich ergänzender Möglichkeiten aus der Komplementärmedizin eine große Rolle – hier konnten wir Herrn Prof. Beuth aus dem Institut zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren aus Köln als kompetenten und unterhaltsamen, praxisnahen Referenten gewinnen. Derzeit wird am Brustzentrum des LMU-Klinikums eine komplementärmedizinische Sprechstunde für spezielle Fragestellungen aufgebaut.

Renate Haidinger, Vorsitzende von Brustkrebs Deutschland e.V., Prof. Nadia Harbeck (Leitung Brustzentrum Standorte Innenstadt und Großhadern, Klinikum der Universität München) und Prof. Sven Mahner (Klinikdirektor der LMU-Frauenklinik) werden in bewährter Weise durch das Programm führen. Eingeladen zum Informationstag sind Patientinnen und Patienten, Ärzte, Fachpersonal, Angehörige und Interessierte.

Aufgelockert wird das Programm durch den Chor Pink Voices von brustkrebs-muenchen e.V. sowie ein reichhaltiges Informationsangebot im Foyer. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Ort & Uhrzeit:

Mittwoch, 08.03.2017, 13:30 bis 19:00 Uhr

Klinikum der Universität München

Campus Großhadern (Hörsaal III und IV)

Marchioninistr. 15

81377 München