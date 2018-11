Mit der Einschulung beginnt sowohl für die Kinder als auch für die Eltern ein neuer Lebensabschnitt. Die Informationstage zur Einschulung dienen dazu, den Übergang vom Kindergarten in die Schule für die ganze Familie so problemlos wie möglich zu gestalten.

Von Freitag 23. November, bis Samstag, 24. November 2018, laden das Referat für Bildung und Sport sowie das Referat für Gesundheit und Umwelt Groß und Klein in die Bayerstraße 28 ein. Öffnungszeiten sind am Freitag von 13 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 15 Uhr.

An mehreren Ständen beantworten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner die Fragen der Mütter und Väter. Anwesend sind Vertreterinnen und Vertreter des Referats für Bildung und Sport, des Referats für Gesundheit und Umwelt, des Sozialreferats, des Staatlichen Schulamts, der Regierung von Oberbayern, der Verkehrspolizeiinspektion sowie von Elternvertretungen. Die Beratung findet in verschiedensten Sprachen statt – die Bildungsberatung International stellt hierfür ehrenamtliche Dolmetscher. Und selbstverständlich gibt es Infomaterial für zu Hause. Auch für die baldigen Schulanfängerinnen und Schulanfänger gibt es ein buntes Programm mit Musik und Kunst, Sport und Spiel: Die Kinder können sowohl bei den Angeboten der Städtischen Sing- und Musikschule und der Städtischen Schule der Phantasie mitmachen als auch sportlich aktiv sein bei Bewegungsangeboten. Wie in den vergangenen Jahren ist auch die Puppenbühne der Münchner Polizei dabei: Der Verkehrswurschtl erklärt, wie sich die Kinder im Straßenverkehr richtig verhalten.