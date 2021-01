Informationsveranstaltungen an Mittelschulen müssen coronabedingt entfallen

Coronabedingt müssen die Informationsveranstaltungen der Münchner Mittelschulen ab Dienstag, 9. Februar, entfallen. Interessierte Eltern und Erziehungsberechtigte finden die wesentlichen Informationen über das Angebot im Schuljahr 2021/2022 ab dem geplanten Veranstaltungstag auf der jeweiligen Schulhomepage.

Für die Aufnahme in die 5. Klasse an einer Mittelschule ist in der Regel keine Einschreibung erforderlich. Die Kinder werden − sofern sie nicht an einer anderen weiterführenden Schule angemeldet werden − von der Grundschule automatisch in die Mittelschule übernommen.

Für die Aufnahme in die Mittlere-Reife-Klassen an den Mittelschulen mit M-Zug ist jedoch eine Einschreibung erforderlich. Der Haupttermin hierfür ist am Mittwoch, 24. März, von 16 bis 19 Uhr an der jeweiligen Schule. Dieser Anmeldetermin gilt auch für Jugendliche, die voraussichtlich nach Abschluss einer 9. Klasse aus Realschulen, Wirtschaftsschulen oder Gymnasien in die 10. Klasse einer Mittelschule mit M-Klassen wechseln wollen. Kurzfristige coronabedingte Änderungen zum Anmeldetermin entnehmen Interessierte den aktuellen Informationen auf der Schulhomepage. Ausführliche Hinweise zu den Aufnahmevoraussetzungen gibt es auch unter www.muenchen.de/schuleinschreibung.

Termine: Dienstag, 9. Februar, für M-Klassen und Vorbereitungsklassen :

– MS Wittelsbacherstraße: www.hswitte.musin.de

– MS Schrobenhausener Straße: www.ms-schrobenhausener.de

– MS Eduard Spranger: www.hsspranger.musin.de

– MS Schleißheimer Straße: www.hsschleiss.musin.de

– MS Torquato-Tasso-Straße: www.totah.musin.de

– MS Alfonsstraße: www.hsalf.musin.de

– MS Albert-Schweitzer-Straße: www.aschweitzer.musin.de

– MS Gerhard-Hauptmann-Ring: www.hsghrm.musin.de

– MS Bernaysstraße: www.mittelschule-bernaysstrasse.de

– MS Simmernstraße: www.ms-simmern.musin.de

– MS Situlistraße: www.mssituli.musin.de

– MS Leipziger Straße: www.hmm.musin.de

– MS Inzeller Weg: www.inzellerweg.de

– MS Gotzinger Platz: www.ms-gotzing.musin.de

– MS Zielstattstraße: www.zielstatt.musin.de

– MS Ichostraße: www.mittelschule-ichostrasse.de

– MS Fromundstraße: www.mittelschule-fromundstrasse.de

– MS Guardinistraße: www.msguardini.musin.de

– MS Blumenauer Straße: https://mittelschule-blumenau.jimdofree.com

– MS Peslmüllerstraße: http://msp.musin.de

– MS Wiesentfelser Straße: www.ms-neuaubing.musin.de

Dienstag, 9. März, für Praxisklassen:

-MS Albert-Schweitzer-Straße: www.aschweitzer.musin.de

– MS Implerstraße: http://msimpler.de

– MS Schleißheimer Straße: www.hsschleiss.musin.de

– MS Walliser Straße: www.mswalliser.musin.de

Informationsabende zum Ganztagesangebot finden an folgenden Mittelschulen nach individuellem Angebot der Schulen und Verbünde im März statt. Genaue Daten können bei den Schulen erfragt werden.

Verbund Au-Haidhausen-Isarvorstadt:

– Mittelschule Wittelsbacherstraße (Jahrgangsstufe 5-9, 7M-10M): www.hswitte.musin.de

Verbund Laim-Schwanthalerhöhe:

– Mittelschule Fürstenrieder Straße (Jahrgangsstufe 5-9): http://msfuerstenrieder.musin.de

Verbund Milbertshofen, Hasenbergl:

– Mittelschule Schleißheimer Straße (Jahrgangsstufe 5-7): www.hsschleiss.musin.de

– Mittelschule Eduard Spranger (Jahrgangsstufe 5-9):

www.hsspranger.musin.de

Verbund Neuhausen-Schwabing:

– Mittelschule Winthirplatz (Jahrgangsstufe 5-9): www.hswinth.musin.de

– Mittelschule Elisabeth-Kohn-Straße (Jahrgangsstufe 5-9): www.kohn.musin.de

Verbund Neuperlach:

– Mittelschule Führichstraße (Jahrgangsstufe 5-7):

https://msfuehrich.musin.de

Verbund Nordost:

– Mittelschule Bernaysstraße (Jahrgangsstufe 5-9):

www.mittelschule-bernaysstrasse.de

– Mittelschule Knappertsbuschstraße (Jahrgangsstufe 5-9):

www.msknapp.musin.de

– Mittelschule Situlistraße (Jahrgangsstufe 5): www.mssituli.musin.de

Verbund Nordwest:

– Mittelschule Haldenbergerstraße (Jahrgangsstufe 5-9):

www.mshaldenberger.musin.de

– Mittelschule Leipziger Straße (Jahrgangsstufe 5-9):

www.hmm.musin.de

– Mittelschule Toni-Pfülf-Straße (Jahrgangsstufe 5-9): www.ms-toni-pfülf.de

Verbund Ost:

– Mittelschule Feldbergstraße (Jahrgangsstufe 5-9): www.msfeldberg.de

– Mittelschule Lehrer-Wirth-Straße (Jahrgangsstufe 5-9):

www.lehrerwirth.de

– Mittelschule Stuntzstraße (Jahrgangsstufe 5-9): www.stuntzschule.de

Verbund Sendling:

– Mittelschule Implerstraße (Jahrgangsstufe 5-9): http://msimpler.de

Verbund Süd:

– Mittelschule Walliser Straße (Jahrgangsstufe 5-7):

www.mswalliser.musin.de

Verbund Südost:

– Mittelschule Cincinnatistraße (Jahrgangsstufe 5-9):

www.mscincin.musin.de

– Mittelschule Ichostraße (Jahrgangsstufe 5-9):

www.mittelschule-ichostrasse.de

– Mittelschule Perlacher Straße (Jahrgangsstufe 5-9):

https://perlacher.musin.de

Verbund Südwest:

– Mittelschule Fernpaßstraße (Jahrgangsstufe 5-6): www.msfernpass.de

– Mittelschule Guardinistraße (Jahrgangsstufe 5-9):

www.msguardini.musin.de

Verbund West:

– Mittelschule Franz-Nißl-Straße (Jahrgangsstufe 5-9): www.ms-allach.musin.de

– Mittelschule Peslmüllerstraße (Jahrgangsstufe 5-9): http://msp.musin.de

– Mittelschule Reichenaustraße (Jahrgangsstufe 5-9):

ww.hsreich.musin.de

– Mittelschule Wiesentfelser Straße (Jahrgangsstufe 5-9):

www.ms-neuaubing.musin.de