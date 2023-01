Informationsveranstaltungen der öffentlichen Münchner Gymnasien

Die Münchner Gymnasien laden wie jedes Jahr vor dem Haupttermin zur Einschreibung zu Informationsveranstaltungen ein, um interessierte Eltern sowie Schülerinnen und Schüler über das Angebot und die Aufnahmevoraussetzungen an ihren Schulen zu informieren.

Der erste Termin findet am Donnerstag, 26. Januar, statt. Die Veranstaltungen der übrigen Gymnasien folgen in den nächsten Wochen. Über Aufnahmevoraussetzungen und Einschreibeformalitäten informiert die Internetseite des Referats für Bildung und Sport unter http://www.muenchen.de/infoabend-schule. Auskünfte erteilen auch die einzelnen Schulen. Der Haupttermin für die Einschreibung an den öffentlichen Gymnasien in München zum Schuljahr 2023/2024 ist Montag, 8. Mai, in den Zeiten zwischen 8 und 12 Uhr sowie 15 und 18 Uhr. Bei nichtöffentlichen Schulen können die Zeiten für die Einschreibung abweichen. Die Schülerinnen und Schüler sind bei derjenigen Schule anzumelden, in die sie aufgenommen werden wollen. An dieser Schule nehmen sie in der Regel auch, falls erforderlich, am Probeunterricht teil.

Termine der Informationsveranstaltungen an öffentlichen Gymnasien:

Donnerstag, 26. Januar, 19 Uhr

– Staatliches Maria-Theresia-Gymnasium

Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr

– Staatliches Erasmus-Grasser-Gymnasium

– Staatliches Gymnasium München-Nord,

– Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium,

– Städtisches Luisengymnasium,

– Staatliches Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium

Dienstag, 28. Februar, 20.30 Uhr – Online

– Staatliches Gymnasium München-Riem

weitere Informationen hierzu unter https://www.gymriem.de/

Mittwoch, 1. März, 19 Uhr

– Staatliches Asam-Gymnasium

– Staatliches Gymnasium Max-Josef-Stift,

– Staatliches Maximiliansgymnasium,

– Staatliches Rupprecht-Gymnasium

Donnerstag, 2. März, 19 Uhr

– Staatliches Dante-Gymnasium,

– Staatliches Luitpold-Gymnasium,

– Staatliches Otfried-Preußler-Gymnasium, Pullach

– Städtisches Theodolinden-Gymnasium,

– Staatliches Gymnasium München-Moosach

Montag, 6. März, 19 Uhr

– Staatliches Gisela-Gymnasium,

– Städtisches Käthe-Kollwitz-Gymnasium,

– Staatliches Karlsgymnasium,

– Städtisches Werner-von-Siemens-Gymnasium

Dienstag, 7. März, 19 Uhr

– Städtisches Elsa-Brändström-Gymnasium,

– Staatliches Gymnasium München-Feldmoching,

– Staatliches Gymnasium München Fürstenried-West,

– Städtisches Heinrich-Heine-Gymnasium,

– Städtisches St.-Anna-Gymnasium,

– Staatliches Wittelsbacher-Gymnasium

Mittwoch, 8. März, 19 Uhr

– Staatliches Albert-Einstein-Gymnasium,

– Städtisches Bertolt-Brecht-Gymnasium,

– Städtisches Willi-Graf-Gymnasium,

– Staatliches Michaeli-Gymnasium,

– Staatliches Theresien-Gymnasium

– Ludwigsgymnasium

Donnerstag, 9. März, 19 Uhr

– Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium,

– Staatliches Gymnasium München-Freiham,

– Staatliches Klenze-Gymnasium,

– Städtisches Lion-Feuchtwanger-Gymnasium,

– Staatliches Pestalozzi-Gymnasium,

– Staatliches Wilhelmsgymnasium

Montag, 13. März, 19 Uhr

– Staatliches Gymnasium München-Trudering,

– Staatliches Max-Planck-Gymnasium,

– Staatliches Oskar-von-Miller-Gymnasium,

– Städtisches Thomas-Mann-Gymnasium,

– Städtisches Sophie-Scholl-Gymnasium