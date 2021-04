Ingolstädter Straße: Polizei stoppt mehrere Raser

Am vergangenen Wochenende führte die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen auf der Ingolstädter Straße durch. An den überwachten Stellen gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer.

Am Freitag, 09.04.2021, gegen 22:00 Uhr, wurde dabei ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in

München als Fahrer eines Mercedes gemessen. Die Beamten stellten eine Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometer fest. Als sie den Fahrer vor Ort kontrollierten, wurde bekannt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I stellten die Beamten das Fahrzeug des 23-Jährigen sicher, es wurde abgeschleppt.

Am Samstag, 10.04.2021, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Münchner ebenfalls auf der Ingolstädter Straße. Bei seinem Mercedes stellten die Beamten eine Geschwindigkeit von 107 Stundenkilometer fest.

Am Sonntag, 11.04.2021, gegen 19:30 Uhr, fiel den Beamten ein 22-jähriger Fahrer mit Wohnsitz im Landkreis München auf. Bei ihm wurde eine Geschwindigkeit von 113 Stundenkilometer festgestellt.

Die drei Fahrer wurden jeweils wegen den Geschwindigkeitsverstößen angezeigt. Der 23-

Jährige darüber hinaus wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der Bußgeldregelsatz bei derartigen Geschwindigkeitsverstößen beträgt 280 Euro. Zudem kommen zwei Punkte sowie ein Fahrverbot hinzu. Bei Überschreitungen um mehr als das Doppelte so wie in diesen Fällen wird in der Regel von einem Tatvorsatz ausgegangen, weshalb das genannte Bußgeld noch verdoppelt wird.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.