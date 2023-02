INHORGENTA: Wichtigste Messe für Schmuck, Uhren, Edelsteine – Messe München

INHORGENTA MUNICH, 24. bis 27. Februar 2023

Glänzende Wertanlagen, Branche zuversichtlich

Von gefälschten Uhren und KI, die Schmuck entwirft

An vier Tagen dreht sich in sechs Messehallen alles um Schmuck, Uhren und Edelsteine, um glanzvolle Handwerkskunst von renommierten Marken und innovativen Designern. Die INHORGENTA MUNICH zeigt heute die Kreationen, die morgen in den Schauräumen von Juwelieren und Goldschmieden zu kaufen sein werden. Vielfalt auch im Rahmenprogramm: von gefälschten Uhren, KI im Schmuckdesign und nachhaltigen Lieferketten.

„Die INHORGENTA MUNICH ist Europas führende Plattform für Schmuck, Uhren und Edelsteine mit rund 800 Ausstellern aus aller Welt, darunter viele Marken von großer Strahlkraft“, erklärt Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München. „Hersteller wie Fachhandel blicken zuversichtlich in die Zukunft, denn ihre Güter sind als Wertanlage beliebt.“

Das spiegelt die Ausstellung wider, die besonders um Marken aus dem Luxusbereich wächst. Mit dabei sind Uhrenmarken wie Citizen, Garmin, MeisterSinger, Mühle-Glashütte, Raymond Weil und Schmuckmarken wie Bering, Breuning, Hans D. Krieger, Niessing und Thomas Sabo.

Top-Experten und Trend-Themen auf der Bühne

„ Jean-Claude Biver (Ex-Top-Manager Hublot) im Interview mit Uhrenexperte Gisbert Brunner.“ Watch-Talk, Halle A1, Fr. 24.2., 10:30

im Interview mit Uhrenexperte Gisbert Brunner.“ Watch-Talk, Halle A1, Fr. 24.2., 10:30 „Die Evolution des Familienjuweliers – neue Konzepte für eine erfolgreiche Zukunft.“ Trendfactory, Halle C2, Fr. 24.2., 14:30

– neue Konzepte für eine erfolgreiche Zukunft.“ Trendfactory, Halle C2, Fr. 24.2., 14:30 „Ein Fenster zu Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bei Schmuck und Uhren.“ Trendfactory, Halle C2, Fr. 24.2., 15:00

bei Schmuck und Uhren.“ Trendfactory, Halle C2, Fr. 24.2., 15:00 „Aufbau einer verantwortungsvolleren Diamantenlieferkette: Herausforderungen und Chancen.“ Trendfactory, Halle C2, Fr. 24.2., 16:30

„ Gemmologie aktuell : Neues aus der Welt der Edelsteine.“ Trendfactory, Halle C2, Sa. 25.2., 16:30

: Neues aus der Welt der Edelsteine.“ Trendfactory, Halle C2, Sa. 25.2., 16:30 „ Plagiate von Luxusuhren . Tiefer Einblick in den aktuellen Stand und die unterschiedlichen Qualitäten der Plagiate.“ Watch-Talk, Halle A1, So. 26.2., 10:30

. Tiefer Einblick in den aktuellen Stand und die unterschiedlichen Qualitäten der Plagiate.“ Watch-Talk, Halle A1, So. 26.2., 10:30 „Alexa, entwirf mir einen Ring: Wie künstliche Intelligenz die Schmuckindustrie stören kann.“ Trendfactory, Halle C2, So. 26.2., 11:00

