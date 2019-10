Innenminister Herrmann ernennt Polizeibergführer im DAV-Kletterzentrum in München

Burgi Beste machte in ihrer Rede sehr deutlich, dass Sicherheit und Risiko im Bergsport zu den zentralen Themen im DAV gehören. “Seit sieben Jahrzehnten erheben wir unsere Bergunfallstatistik und seit Ende der 60er Jahre haben wir eine eigene Abteilung zur Sicherheitsforschung. Die Erkenntnisse, die dort gewonnen werden, gehen direkt in die Ausbildung unserer mehr als 20.000 Trainerinnen und Trainer ein.” Mit dem Erfolg der Kletterhallen hat sich das Aufgabenfeld des DAV in Sachen Sicherheit auch dorthin ausgedehnt. In den letzten Jahren ist ein umfangreiches Ausbildungskonzept für Angestellte in Kletterhallen entstanden, und im nächsten Herbst wird es mit dem “Kletterhallenmanager” eine neue Ausbildung unter dem Dach des DAV geben.