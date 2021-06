Innenminister Joachim Herrmann verabschiedet LKA-Vizepräsidentin Petra Sandles und führt Nachfolger ein

Oberste bayerische Kriminalpolizistin geht in den Ruhestand: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verabschiedet LKA-Vizepräsidentin Petra Sandles und führt Guido Limmer als Nachfolger ein – Dr. Dominik Stadler neuer Polizeivizepräsident in Schwaben Süd/West.

Die derzeit oberste bayerische Kriminalpolizistin geht mit Ablauf Juni 2021 in den Ruhestand: Bayerns Innenminister Joachimhat heute im Schloss Nymphenburg die langjährige Vizepräsidentin des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) Petraverabschiedet. Die Nachfolge tritt Guidoan, bisher Polizeivizepräsident in Schwaben Süd/West. “Petra Sandles hat in ihren mehr als 40 Jahren bei der Bayerischen Polizei hervorragende Polizeiarbeit geleistet”, lobte der Innenminister im Beisein des LKA-Präsidenten Harald. Sei es in der Ausbildung und im Studium, in der Sachbearbeitung oder in den vielen Jahren in verantwortlichen Führungspositionen, Sandles habe sich immer durch Spitzenleistungen ausgezeichnet. Herrmann schätzt vor allem ihre hohe Fachkompetenz und Führungsqualitäten: “Mehr als verdient hatte Petra Sandles sehr schnell die Karriereleiter erklommen und seit November 2004 als erste Frau in Bayern das Amt der LKA-Vizepräsidentin inne. Herzlichen Dank im Namen der Bayerischen Staatsregierung für den hochengagierten Einsatz für mehr Sicherheit in Bayern!”

Der Innenminister bezeichnete Guido Limmer als “idealen Nachfolger”, der das LKA bereits in seinen vielfältigen Facetten kennengelernt hat, zunächst als Sachbearbeiter und dann in verschiedenen Führungsfunktionen bis hin zum Abteilungsleiter der Kriminaltechnik. Abgerundet wird Limmers dienstliche Vita laut Herrmann von unterschiedlichen Führungspositionen bei der Kriminal- und Schutzpolizei, zuletzt als Vizepräsident beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. “Auf seinen verschiedenen Stationen bei der Bayerischen Polizei hat sich Guido Limmer einen breiten Erfahrungsschatz erarbeitet, auf ihn war immer Verlass”, fasste Herrmann zusammen. Limmer stehe für Besonnenheit, Zuverlässigkeit, Fachkompetenz und hervorragende Führungseigenschaften. Herrmann: “Bei ihm und Präsident Pickert ist das LKA in den besten Händen!”