Innovation: Gong 96.3 bietet als erster Radiosender spannenden Audio-Live-Walk für Hörer an

Eine der Lieblingsbeschäftigungen der Menschen in Zeiten von Corona: Spazierengehen. Damit das auch Spaß macht, hat Gong 96.3 jetzt zusammen mit Storydive als erster Radiosender einen Audio-Live-Walk durch München entwickelt.

Die Moderatoren des Senders erzählen einen spannenden Entführungs-Krimi, den sich die Hörer via App gratis auf ihr Handy laden können. Das Lösen von Rätseln bringt die Nutzer dann jeweils an einen neuen Ort der Geschichte. Per raffinierter GPS-Steuerung geht dann die Geschichte automatisch weiter.

Die Nutzer erleben eine unterhaltsame, spannende und informative kleine Reise vorbei an einigen Münchner Highlights und landen am Ende an einem besonderen Ort, der mit der Geschichte des Senders zu tun hat.

Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott: „Radio ist Audio. Und weil Audio unser Fachgebiet ist, setzen wir auf innovative neue Formen, um die Menschen mit unserer Marke zu erreichen.“

Mehr Infos zum Live Audio Walk gibt es auf https://www.radiogong.de/krimi-walk