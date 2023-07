Insta360 X3: Die 360° Action Cam im Taschenformat lässt Action wie Magie aussehen

Insta360 hat die X3 vorgestellt, eine Kamera für das Zeitalter der Sozialen Medien. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bezeichnen sich heute als “ Content Creator“, und es gibt kein besseres Gerät, um kreative und einzigartige Inhalte für soziale Medien aufzunehmen, als eine 360°-Action-Kamera.

Dank des neuen 1/2″-48MP-Sensors und dem 2,29″-Touchscreen, ist die Insta360 X3 die leistungsfähigste Kamera im Taschenformat. Dadurch sind 5,7K-360-Videos mit Active HDR und dem unsichtbaren Selfie-Stick-Effekt oder 72MP-Fotos mit beeindruckenden Details möglich. Mit dem verbesserten Einzelobjektiv-Modus kann die X3 auch als herkömmliche Action-Cam verwendet werden – und das in ultraweitem 4K. Für die Bearbeitung der Aufnahmen steht die Insta360 App zur Verfügung, ein KI-Kraftpaket mit intuitiven Reframing-Tools, mit denen jeder Form der Action ein magischer Touch verliehen werden kann.

„Mit der X-Serie erfinden wir die Point-and-Shoot-Kamera neu, um es für jeden einfacher zu machen, ein Creator zu sein. Die X3 wurde entwickelt, um die nächste Generation von Creatorn dabei zu unterstützen, ihre Kreativität auf ein neues Niveau zu heben“, sagt JK Liu, Gründer von Insta360.

Die Insta360 X3 lässt sich über Insta360.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern bestellen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unmögliche Aufnahmen

Die X3 verändert die Art und Weise, wie Content Creator den kreativen Prozess angehen. Videos können auf unendliche viele verschiedene Arten bearbeitet werden, in dem sie zuerst in 360° aufgenommen und später gereframt werden. Dadurch wird es einfacher denn je, die besten Momente festzuhalten, egal ob man einer großen Welle hinterherjagt oder einen schwierigen Trick landet. Die Kamera einfach in die Hand nehmen, die Aufnahme starten und später alles in der Insta360-App ausrichten. Dank der 360°-Aufnahme wird aus einem 4:5-Instagram-Post mit einem Fingertipp ein 9:16-TikTok-Video ohne etwas vom Bild abzuschneiden.

Die 360°-Videoqualität der X3 hat sich mit dem neuen Active HDR Modus, der vom neuen 1/2″-Sensor der Kamera unterstützt wird, ebenfalls verbessert. Active HDR nutzt einen innovativen Algorithmus, um Action-Aufnahmen zu stabilisieren, Ghosting zu minimieren und Details zu erkennen, die anderen Action-Cams in über- und unterbelichteten Bereichen entgehen.

Das duale Design der Objektive ermöglicht Effekte wie den unsichtbaren Selfie-Stick. Hier wird der Stick automatisch aus dem Filmmaterial herausgeschnitten, wodurch unmögliche Ansichten aus der dritten Person erzeugt werden. Mit dem neuen Ich-Modus können jetzt epische unsichtbare Selfie-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde ohne Reframing gemacht werden. In diesem Modus werden die Aufnahmen so ausgerichtet, dass Content Creator im Fokus stehen, während der Selfie-Stick unsichtbar bleibt. Noch nie zuvor waren unsichtbare Selfie-Stick-Aufnahmen möglich, ohne dass zuerst in 360° aufgenommen wird und später ein Reframing durchgeführt werden muss.

Verbesserte Bildqualität

Der neue 1/2″-Sensor der Insta360 X3 bietet im Vergleich zum Vorgängermodell eine deutlich verbesserte Auflösung und Bildqualität.

Wenn Sie bereits eine klare Vorstellung für Ihren Inhalt haben, die nur einen Blickwinkel erfordert, ist der Einzelobjektiv-Modus unschlagbar. Dieser Modus wurde liefert mit 4K-Auflösung nun eine noch höhere Auflösung und eignet sich perfekt, um die Action aus der Ich-Perspektive zu erleben, insbesondere bei Aufnahmen, bei denen die Kamera auf Brusthöhe angebracht ist. Die neue 170° MaxView-Ultraweitwinkel-Ansicht ist jetzt in 2,7K für noch immersivere POVs verfügbar.

Die X3 bietet die meisten Megapixel, die je in einer 360°-Action-Cam zu finden waren mit 72MP Fotos für ultra-detaillierte Standbilder. 8K 360° Zeitraffer eignen sich perfekt für Stadt- und Landschaftsaufnahmen.

Bullet Time, der Matrix-ähnliche Zeitlupeneffekt, der dadurch möglich wird, dass die Kamera kreisförmig über den Kopf geschwenkt wird, wurde ebenfalls in der Auflösung und den Bildraten auf 4K 120 fps und 3K 180 fps verbessert.

Bereit für Action

Das Sechs-Achsen-Gyro der X3 und die FlowState-Stabilisierung sorgen dafür, dass Videos bei all der Action ultra-stabil bleiben. Wo andere Action Cams bei 45° an ihre Grenzen stoßen, hält 360° Horizon Lock den Horizont gerade, auch wenn die Kamera auf den Kopf gestellt wird.

Die Insta360 X3 ist wasserdicht bis 10 m und für Actionsportler, die ihre Grenzen testen wollen, ist ein Objektivschutz erhältlich.

Selbst wenn man nicht weiß, wann die Action stattfinden wird, wird die X3 sie einfangen. Der neue Loop-Aufnahme-Modus verwandelt die X3 in eine Dashcam, die kontinuierlich Videos aufnimmt, aber nur die letzten Minuten in einem eingestellten Intervall speichert und so wertvollen Platz auf der Speicherkarte spart.

Einfache Bedienung

Die Insta360 X3 behält die gleiche Form wie ihre Vorgänger bei und bietet gleichzeitig wichtige Verbesserungen, die die Bedienung erleichtern, vor allem während der Action:

Ein 2,29 Zoll großer Touchscreen aus gehärtetem Glas ermöglicht intuitive Einstellungen und Voransichten.

ermöglicht intuitive Einstellungen und Voransichten. Mit den vier Tasten können Aufnahmen auch mit Handschuhen leicht gesteuert werden.

können Aufnahmen auch mit Handschuhen leicht gesteuert werden. Richtungsfokus-Audio sorgt dafür, dass der Ton der Handlung folgt, auch wenn der Bildausschnitt verändert wird.

sorgt dafür, dass der Ton der Handlung folgt, auch wenn der Bildausschnitt verändert wird. Ein großer neuer 1800mAh Akku versorgt die Kamera während der Action mit reichlich Power.

KI-gestützte Bearbeitung.

Die mobile App Insta360 nutzt KI-Technologie, um die Erstellung von Inhalten zu vereinfachen und Content Creatorn Werkzeuge und Effekte an die Hand zu geben, für die sie sonst jahrelange Erfahrung bräuchten. Im Shot Lab gibt es mehr als 30 virale Effekte, die mit wenigen Fingertipps bearbeitet werden können – vom lustigen Nosemode über den neuen filmischen Street Lapse bis hin zum einfach nur coolen Sky Swap.

Ob das Handy mit dem Snap Wizard in die gewünschte Richtung bewegt, mit Deep Track 2.0 ein Objekt verfolgt wird oder Auto Frame die KI die Highlights heraussucht, bleibt dem Creator überlassen. Auch Fotos können mit dem neuen Photo Animator, der ein statisches Foto animiert , einen magischen Touch erhalten.

Für Kreative, die einen Desktop-Workflow bevorzugen, ist Insta360 Studio für präzise Steuerung und maximale Auflösung zum Download verfügbar.

Die Insta360 X3 lässt sich über Insta360.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern bestellen. Der Einzelhandelspreis liegt bei 539,99 Euro. Zu dem separat erhältlichen Zubehör gehören ein Objektivschutz, ein unsichtbarer Zubehörschuh, ein Mikrofonadapter und der Quick Reader.

Technische Daten