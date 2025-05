Instandhaltungswochenende: Umfangreiche Fahrplanänderungen auf der Stammstrecke

Am nächsten Mai-Wochenende steht wieder das turnusmäßige Instandhaltungswochenende auf der S-Bahn-Stammstrecke an. Die DB bündelt dann unterschiedlichste Baumaßnahmen und arbeitet an Gleisen, Weichen und Bahnhöfen. Außerdem laufen die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof sowie für die 2. Stammstrecke in Laim weiter auf Hochtouren. Für Fahrgäste bedeutet das umfangreiche Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr.

Die Baumaßnahmen im Überblick (Auswahl) Freitag, 9. Mai (22:20 Uhr), durchgehend bis Montag, 12. Mai (4:40 Uhr) Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Gleisbereich Prüfung Wehrkammertor im S-Bahn-Tunnel

Ausrüstung der Stammstrecke mit Digitalfunk

Schleifen von Schienen und Weichen Maßnahmen in den Bahnhöfen In vielen Bahnhöfen laufen Instandhaltungsarbeiten und die Modernisierung wird fortgesetzt. Einige Beispiele: Karlsplatz (Stachus): Einbau eines taktilen Leitsystems auf dem Mittelbahnsteig, Arbeiten an Abhangdecken und Wänden sowie Säulen.

Marienplatz: Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Aufsichtskanzel

Rosenheimer Platz: Arbeiten am Aufzug

Donnersbergerbrücke: Glastausch in der Fassade des Zugangsgebäudes sowie Fenstererneuerung

Laim: Arbeiten für das Bahnsteigdach an Gleis 1/2 Bau der 2. Stammstrecke Ostbahnhof: Abnahmen und Probefahrten für das neue Elektronische Stellwerk

Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke: Pumpenwartung beim Rettungsschacht 3, Injektionsarbeiten, Brückenbegutachtung Donnersbergerbrücke.

Hirschgarten: Montage von Signalen, Kampfmittelsondierungen, Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik, Kabelverlegungen

Laim: Arbeiten an der Station und am Überwerfungsbauwerk Süd, Kabeltiefbauarbeiten, Arbeiten an Gleisen, Weichen, Oberleitungen und Signalen sowie Kampfmittelsondierungen Die Maschinen im Überblick (u.a.): Vielzahl verschiedener Schienenfahrzeuge kommen auf 11 Kilometern Streckenlänge zum Einsatz.

Ein Schleifzug und mehrere Schweißtrupps arbeiten an den Schienen und Weichen.

Mehrere Zweiwegebagger Die Planungen für eine solche aufwendige Wochenendsperrung der Stammstrecke haben einen Vorlauf von mindestens 24 Monaten. Ende des Expander-Inhaltes

Kein S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke und rund um den Ostbahnhof

Zwischen Pasing und Leuchtenbergring/Giesing ist von Freitag, 9. Mai (22.20 Uhr), durchgehend bis Montag, 12. Mai (4.40 Uhr), kein Zugverkehr auf den S-Bahn-Gleisen möglich. Mit Ausnahme der S7, die seit dem letzten Fahrplanwechsel nicht mehr durch die Stammstrecke fährt, beginnen und enden alle Linien vorzeitig oder werden umgeleitet:

S1 : Fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Moosach und Hauptbahnhof). Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Moosach (U3).

: Fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Moosach und Hauptbahnhof). Teilweise beginnen/enden die Züge bereits in Moosach (U3). S2: Fährt im Osten nur zwischen Erding und Leuchtenbergring. Im Westen verkehrt sie halbstündlich zwischen Petershausen und Heimeranplatz (U4/U5) – ohne Halt zwischen Obermenzing und Heimeranplatz.

Im Abschnitt Altomünster – Dachau fahren die Züge regulär.

Fährt im Osten nur zwischen Erding und Leuchtenbergring. Im Westen verkehrt sie halbstündlich zwischen Petershausen und Heimeranplatz (U4/U5) – ohne Halt zwischen Obermenzing und Heimeranplatz. Im Abschnitt Altomünster – Dachau fahren die Züge regulär. S3: Fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing (U2) und Holzkirchen.

Fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing (U2) und Holzkirchen. S4: Fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

Fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing. S5 : Fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2).

: Fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2). S6: Fährt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof) sowie zwischen Leuchtenbergring und Ebersberg.

Fährt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof) sowie zwischen Leuchtenbergring und Ebersberg. S7: Fährt auf ihrem regulären Linienweg zwischen Wolfratshausen und Hauptbahnhof. Nachts gelten allerdings teilweise geänderte Fahrzeiten.

Fährt auf ihrem regulären Linienweg zwischen Wolfratshausen und Hauptbahnhof. Nachts gelten allerdings teilweise geänderte Fahrzeiten. S8: Wird über den Südring umgeleitet – ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie am Leuchtenbergring.

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof fährt ein Busersatzverkehr im 10-Minuten-Takt mit Halt an allen Stationen. Schneller von und zum Hauptbahnhof gelangt man in diesem Abschnitt ohne Zwischenhalt mit der S6 und den Regionalzügen. Ergänzend verbindet der Bus 130 Pasing mit der Westendstraße (U4/U5). Die Busse verkehren auf Bestellung der S-Bahn mit größeren Fahrzeugen und am Samstag auch im dichteren 10-Minuten-Takt. Außerdem hat die S-Bahn bei der MVG die Verlängerung der U4 tagsüber von der Theresienwiese bis zur Westendstraße beauftragt, um von dort und vom Heimeranplatz (S2/S7) zusätzliche Fahrtmöglichkeiten zu bieten.

Im östlichen Bereich der Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof können alternativ die anderen Verkehrsmittel im MVV genutzt werden, beispielsweise die weitgehend parallel zum Tunnel verlaufende U5.

Die jeweils schnellste Verbindung ans Ziel finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. Dort sind alle Fahrplanänderungen und die Fahrzeiten der Ersatzbusse enthalten.

Umfangreiche Informationen und auffällige Wegeleitung zum Ersatzverkehr



An den Bahnhöfen mit Ersatzverkehr entlang der Stammstrecke erleichtern große und auffällige Informations-Stelen die Orientierung. Sie stehen als Blickfänger an den Bushaltestellen und informieren über das geänderte Liniennetz sowie den Busersatzverkehr. Zusätzliche Stelen weisen den Weg vom Bahnhof zur Bushaltestelle. Ergänzend zur Wegeleitung vor Ort sind an allen Stationen mit Busersatzverkehr QR Codes angebracht, mit denen Fahrgäste per Karten-App auf dem Smartphone zuverlässig zum Ersatzverkehr gelangen.

Details zu dieser und allen weiteren Bauarbeiten im S-Bahn-Netz gibt es unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Fahrgäste werden außerdem über Ansagen und Banner in den Stationen sowie das Fahrgastfernsehen in den Bahnen informiert. Die S-Bahn München setzt vor Ort Mitarbeitende ein, die Auskünfte geben und über den Ersatzverkehr informieren. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.