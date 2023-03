Instrumente suchen Mitreisende nach Afrika

Endspurt der Instrumenten-Spendenaktion im Gasteig HP8

Sie sitzen in der Isarphilharmonie und warten: Zahlreiche Instrumente wurden bereits im Gasteig HP8 abgegeben, um nach Afrika zu reisen und dort im „Lab Uganda“ ein neues Leben zu beginnen. Ihr Problem: Der Container ist noch nicht voll. Die Abfahrt verzögert sich. Wer kann helfen?