Internationale AIDS-Konferenz: Erstmals in München

Dr. Stefan Zippel leitet die Psychosoziale Beratungsstelle an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie. 2003 hat er ein Präventionsprojekt gestartet, das an weiterführenden Schulen in Bayern über HIV-Infektionen und sexuell übertragbare Krankheiten aufklärt.

„Bis Mitte der 90er-Jahre war AIDS nicht nur ein Krankheitsbild, sondern auch ein Stigma. In der Beratung musste das berücksichtigt werden. Sie war herausfordernd, ging es doch nicht nur um Informationsvermittlung, sondern um die großen Tabuthemen Sterben, gesellschaftlich nicht akzeptierte Sexualität und Sucht.

Mit den Erfolgen der Kombinationstherapien änderte sich auch die Beratung – weg von der Sterbebegleitung hin zu einer Stärkung des Therapiemanagements. Prävention erfordert klare Information über die Übertragungswege, das heißt sich nicht zu scheuen, eindeutige Worte zu sexuellen Praktiken zu benutzen. Aber die Solidarität darf dabei nie vergessen werden, denn: Ausgrenzung macht krank!

Nur wer sich in seiner Person, seiner sexuellen Identität akzeptiert erlebt, wird Präventionsbotschaften hören und umsetzen können. Zu Beginn der AIDS-Pandemie wurde diese Erkenntnis gesellschaftspolitisch nicht immer berücksichtigt. Es besteht die Gefahr, dass wir die Prävention vernachlässigen. Dabei wird vergessen, dass jedes Jahr Jugendliche neu ihre Sexualität entdecken. Mag die HIV-Infektion in reichen Ländern keine lebensbedrohende Gefahr mehr darstellen, so treten jetzt andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) stärker in den Vordergrund. Diese beeinflussen das Leben und die Lebensplanung vieler Menschen negativ.“