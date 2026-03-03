Internationale Handwerksmesse startet am 04.03.2026

Rund 800 Aussteller zeigen in fünf Hallen vom 04.03. – 08.03.2026, was das Handwerk schafft, und bieten damit jede Menge Highlights. Erfindungsreichtum und ein Gespür für aktuelle Trends beweisen unter anderem die Aussteller der Sonderschau INNOVATION GEWINNT! (Halle C1), die Sonderschau Kopf, Hand, Herz, die außergewöhnliche Zugangswege zum Handwerk eröffnet (B2), die New Faces der «Handwerk & Design» (Halle B1), die lebendigen Werkstätten der Sonderschau EXEMPLAmünchen (Halle B1), die Start-ups der FOOD & LIFE (Halle B3) sowie die Outdoor-Gestalter der Garten München (Halle C2).

Wenn Parkplätze zu Kraftwerken werden

Diese Innovation beantwortet nicht nur die Frage, was gebraucht wird, sondern gleichzeitig wo. Die Firma Thofehrn aus dem niedersächsischen Langenhagen macht aus Parkplätzen Stromquellen. Das modulare PV-Carportsystem erzeugt Energie direkt dort, wo sie gebraucht wird, z.B. für E-Autos, E-Bikes oder Gebäude. Es kann auch an Stellplätzen und Terrassen angewandt werden und nutzt somit Flächen, die schon verbaut sind. Neben dem Produkt liefert das Unternehmen auch Planung, Genehmigung, Montage und Inbetriebnahme. Eine Idee, um das Zuhause smarter zu machen (Stand C1.428 B).

Licht, Wärme & Kühlung in einem – so geht Multifunktion

Ob Kälte, Hitze oder Dunkelheit, die in Konstanz entwickelte Technologie Clight schafft Abhilfe. Denn die multifunktionale Deckenleuchte vereint Beleuchtung, Heizung, Kühlung und Entfeuchtung in einem System. Die Lösung reduziert Installationsaufwand, senkt Kosten und ermöglicht den effizienten Einsatz moderner Wärmepumpen insbesondere im Neubau und bei Sanierungen. Darüber hinaus kann das modern designte Multifunktionsgerät auch mit seiner Optik imponieren (C1.428 H).

Was Handwerk ins Rollen bringt

BMX-Fahrer, die faszinierende Stunts vorführen – doch vorher bedarf es des Handwerks. Am Stand C1.443 nimmt Andreas Schützenberger, der erfolgreichste Skaterampenbauer Europas, die Besucher mit in seine spannende Welt. Wie wird eine Skaterampe konstruiert? Welches Werkzeug braucht man? Am Donnerstag, Samstag und Sonntag zeigen BMX-Profis jeweils von 12:00 – 12:20 Uhr und 14:00 – 14:20 Uhr, welche sportlichen Leistungen auf dem Fundament dieses Handwerks entstehen.

Massiv & schwungvoll – Hutschn aus dem Berchtesgadener Land

Sich fallen lassen und vom Wind treiben lassen: Die Inhaber der Marken- und Designagentur Bunsen & Bunsen sind von der Großstadt in die Berge gezogen und präsentieren diesen schwungvollen Wandel auch in ihrem Hutschn-Projekt. Seit 2017 baut das Team aus dem Berchtesgadener Land langlebige Schaukeln, die aus mindestens zehn Jahre luftgetrocknetem Holz entstehen. Die Schaukelseile werden gespleißt und das Hutschnbrett ohne einen einzigen Knoten installiert. Auf der Sonderschau Kopf, Hand, Herz von Bayern Design Connects gibt Andreas Bunsen Einblick in die Entstehung der handgefertigten Schaukel aus massiver Eiche (B2.310).

Interior-Design in 3D

Auch die Inneneinrichtung profitiert von modernster Technik. So präsentieren etwa Computational Designer Simon Vorhammer und Schreinerei Josef Obermaier die „Formfelder“ – algorithmisch gestaltete Wandpaneele. Sie zeigen, wie komplexe 3D‑Reliefs aus Datenmodellen entstehen und wie die digitalen Entwürfe mit CNC-Technik und traditionellem Wissen in unterschiedliche Materialien übertragen werden (B2.310). Die Firma Hindrucker präsentiert Designs und Accessoires aus dem 3D-Drucker (B2.120).

Wenn Altes in neuem Licht erstrahlt

Upcycling, das Nutzen und Kunst vereint: Bei InnowerkCreations entstehen einzigartige Lichtquellen aus längst abgeschriebenen Gegenständen. Mit Liebe zum Detail werden hier alte Objekte zu neuen Beleuchtungselementen umgestaltet – und zwar ganz nach dem Entwurf, Farbwunsch und Stilvorgabe des Besitzers. Tagsüber wird das Unikat zu einer Skulptur oder einem Blickfang. Bei Dunkelheit dient die Beleuchtung besser als andere visuelle Elemente dazu, Atmosphäre in Wohn- oder Arbeitsräumen zu schaffen (New Faces 2026 auf der «Handwerk & Design», B1.702).

EXEMPLAMünchen Handwerk mit Haltung

Handwerk verbindet technisches Können mit einem tiefen Verständnis für Materialien und Verantwortungsbewusstsein. Ein Paradebeispiel dafür ist etwader Kaltziegel aus 100 % Ziegel-Rezyklaten von Leipfinger-Bader. In Deutschland fallen jährlich mehr als 200 Millionen Tonnen Bauabfälle an. Als erster Ziegelhersteller in Deutschland nahm Leipfinger-Bader 2020 eine eigene Recyclinganlage für Abbruchziegel in Betrieb. Auf der EXEMPLAmünchen 2026 präsentiert das Unternehmen u.a. eine einen Mauerziegel für den Innenwandbau, der zu 100 % aus recyceltem Ziegelmaterial besteht. In der firmeneigenen Recyclinganlage werden Ziegelreste mechanisch aufbereitet, vom Dämmstoff getrennt, zerkleinert und mit einer speziellen Bindemittelmischung versehen. Der Kaltziegel kommt damit ganz ohne energieintensiven Brennprozess aus (B1.460).

Food-Trends: Zwischen Tradition und Revolution

Die gastronomischen Neuheiten vereinen gesunde Ernährung und delikate Geschmackserlebnisse auf unkompliziertem Weg. So präsentiert etwa DailyFred auf der Start-Up-Fläche seine Produkte aus gefriergetrockneten Lebensmitteln in Form von Snacks, Müslis oder Shakes (B3.907). Auch das Start-Up NAYPA FOODS setzt mit getrockneten Früchten auf einen gesunden Snack in Bio-Qualität aus Afrika (B3.915). Daneben präsentiert Tufo mit seiner Trüffelsauce eine Gourmet-Revolution, die einen normalen Burger in Haute Cuisine verwandelt (B3.945). Mit beeindruckender Historie und unverwechselbarer Rezeptur trumpft der königliche Salzwedeler Baumkuchen auf, der zum ersten Mal auf der FOOD & LIFE sein Traditionsprodukt präsentiert (B3.131).

Selbstversorger, Tierhaltung & futuristisches Gartendesign

Ob als Hobby, Liebe zur Bioqualität oder als Kontrast zur digitalen Welt: der eigene Garten & Balkon werden zum idyllischen Rückzugsort und das Gärtnern zur neuen Lieblingsbeschäftigung. Vielfältige Aussteller geben auf der Garten München Impulse für Hochbeete, sei es für den Garten oder kleine Stadtbalkons. So gibt etwa Willab Garden Tipps zum Urban Gardening (C2.233). Die Firma Omlet (C2.219) präsentiert passend zu diesem Panorama ein Walk-in-Hühnergehege für den Mini-Bauernhof im eigenen Garten.

Über die Internationale Handwerksmesse

Die Internationalen Handwerksmesse findet gemeinsam mit der «Handwerk und Design», der Garten München sowie der FOOD & LIFE vom 04.03. – 08.03.2026 täglich von 9:30 – 18:00 Uhr in der Messe München statt (Eingang West). Tickets kosten online 17 Euro (bzw. 11 Euro mit Ermäßigung für z.B. Rentner, Schüler, Studenten) und sind erhältlich: www.ihm.de/tickets. Freier Eintritt für Kinder bis einschließlich zwölf Jahre. Ermäßigte Nachmittagstickets gibt es ab 14:00 Uhr für online 10 Euro.