Internationale Handwerksmesse: Wegen Arbeiten am Sendlinger Tor bitte über U5 anreisen

Von Mittwoch, 8. März, bis Sonntag, 12. März, findet wieder die Internationale Handwerksmesse (IHM) in Riem statt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geht von einem hohen Fahrgastaufkommen zur An- und Abreise aus.

Die U2 fährt unter der Woche bis 19:30 im 5-Minuten-Takt zur und von der Messe, danach im 10-Minuten-Takt.

Achtung: Am Wochenende, 11. und 12. März, fährt die U2 baustellenbedingt nur alle 12 Minuten (siehe Meldung vom 22.02.2023). Die im 10-Minuten-Takt verkehrenden Verstärkungszüge von und zur Messe nehmen daher zwischen Hauptbahnhof und Innsbrucker Ring den Weg über die Linie U5 (via Stachus – Odeonsplatz – Ostbahnhof). Die MVG empfiehlt Messebesuchern dringend, aus der Innenstadt über die U5 anzureisen. Hierfür können sowohl die Zusatzzüge als auch mit Umstieg am Innsbrucker Ring die regulären Züge der U5 genutzt werden.

Die Messe ist alternativ auch mit der S-Bahn und Bussen erreichbar:

– S2: ab Riem mit dem Bus 190 und dem Regionalbus 263

– S4/S6: ab Trudering mit den Buslinien 139

– S8: ab Daglfing mit dem Bus 183

Wegen Bauarbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke verkehrt die S6 am Wochenende nur im Abschnitt Ebersberg – Ostbahnhof. Am MVG-Infopoint im U-Bahnhof Messestadt West informiert das Serviceteam die Fahrgäste täglich während der Messe-Öffnungszeiten.