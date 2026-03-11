Internationale Topteams beim Red Bulls Salute 2026

4 Clubs – 25 Titel | Kartenvorverkauf gestartet



25 nationale Meistertitel, vier europäische Topligen und zwei Tage internationales Spitzeneishockey: Das Red Bulls Salute 2026 bringt am 21. und 22. August erneut hochkarätige Clubs nach Zell am See-Kaprun.

Neben dem viermaligen deutschen Meister EHC Red Bull München und dem zwölfmaligen österreichischen Titelträger EC Red Bull Salzburg sind der Schweizer Erstligist EHC Biel-Bienne sowie der tschechische Traditionsverein HC Dynamo Pardubice Teil des Teilnehmerfeldes. Tickets für das internationale Einladungsturnier sind ab sofort erhältlich.

Die vier Teams aus vier europäischen Top-Ligen treffen in der KE KELIT Arena in Zell am See-Kaprun aufeinander. Die Heimspielstätte der EK Die Zeller Eisbären bietet Platz für rund 2.600 Zuschauer und bildet den Rahmen für das zweitägige Einladungsturnier kurz vor Beginn der Saison 2026/27.

Mit dem EHC Biel-Bienne und dem HC Dynamo Pardubice begrüßt das Turnier zwei international renommierte Clubs. Biel-Bienne gewann in seiner Geschichte drei Schweizer Meisterschaften und gehört seit vielen Jahren zur höchsten Spielklasse der Schweiz. Dynamo Pardubice zählt zu den traditionsreichsten Clubs Tschechiens und wurde bislang sechs Mal nationaler Meister.

Die Halbfinalpaarungen stehen bereits fest: Am 21. August eröffnet um 16:00 Uhr das Duell zwischen Biel-Bienne und Pardubice das Turnier. Am selben Abend treffen um 19:30 Uhr München und Salzburg aufeinander. Am 22. August folgen das Spiel um Platz drei um 15:00 Uhr sowie das Finale um 19:00 Uhr.

Das Red Bulls Salute wurde erstmals 2005 als international besetztes Einladungsturnier für europäische Topteams ausgetragen. Ab 2010 diente es als Finalturnier der European Trophy, dem Vorgänger der heutigen Champions Hockey League (CHL). Mit Einführung der Champions League pausierte das Format zunächst, ehe das Turnier 2017 wiederbelebt wurde und seither fester Bestandteil der Saisonvorbereitung im europäischen Eishockey ist.

Für das Red Bulls Salute 2026 sind verschiedene Ticketoptionen erhältlich – vom Einzelspiel über Tageskarten bis hin zum „All-Games-Ticket“ für alle Partien des Turniers. Zusätzlich wird erstmals ein „Red Bulls Salute Weekend Package“ angeboten. Dieses beinhaltet zwei Übernachtungen, Tagestickets für alle Spiele sowie die Zell am See-Kaprun-Sommerkarte mit zahlreichen Leistungen und Vergünstigungen in der Region.

Spielplan Red Bulls Salute 2026

Halbfinale 1 | 21. August | 16:00 Uhr

EHC Biel-Bienne vs HC Dynamo Pardubice

Halbfinale 2 | 21. August | 19:30 Uhr

EHC Red Bull München vs EC Red Bull Salzburg

Kleines Finale 3 | 22. August | 15:00 Uhr

Finale | 22. August | 19:00 Uhr

Die bisherigen Gewinner:

2025: Rögle BK (SWE)

2024: Växjö Lakers (SWE)

2023: IFK Helsinki (FIN)

2022: Mountfield HK (CZE)

2021: Bílí Tygri Liberec (CZE)

2020: EC-KAC (AUT)

2019: Red Bull München (GER)

2018: SC Bern (SUI)

2017: Red Bull München (GER)

2013: JYP (FIN) 2012: Luleå Hockey (SWE)

2011: EC Red Bull Salzburg (AUT)

2010: Eisbären Berlin (GER)

2009: EC Red Bull Salzburg (AUT)

2008: HC Sparta Prag (CZE)

2007: Los Angeles Kings (USA)

2006: ZSC Lions (SUI)

2005: ERC Ingolstadt (GER)