Internationale Woche gegen Rassismus – AWO München-Stadt und DGB München beziehen am 14. März gemeinsam Stellung

Am Donnerstag, den 14. März 2024 um 12:00 Uhr, findet am Pariser Platz in München-Haidhausen bereits zum neunten Mal die jährliche öffentliche Aktion von der AWO München-Stadt und dem DGB München anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus statt.

Die Beschäftigten beider Organisationen und interessierte Münchnerinnen und Münchner sind aufgerufen, Stellung zu beziehen gegen Rassismus, Ausgrenzung und die Verletzung von Menschenrechten.

Rassismus ist keine abstrakte Gefahr, sondern für viel zu viele Menschen schmerzhafter Alltag. Leider gibt es auch in unserer Stadt Diskriminierung am Arbeitsplatz, z.B. wenn aufgrund rassistischer Vorurteile Menschen mit Migrationshintergrund nicht befördert werden oder sie deswegen nicht die gewünschte Arbeitsstelle bekommen. Oder sie rassistische Kommentare ertragen müssen und niemand im Team sie unterstützt.

Dagegen möchten wir mit den Betroffenen laut sein und gemeinsam die Mauern einreißen, die dazu führen, dass Menschen mit Migrationshintergrund oftmals in der Arbeit nicht gleichbehandelt werden. Denn Rassismus ist ein Angriff auf uns alle.

Auf der Demonstration sprechen neben der Geschäftsführerin der AWO München-Stadt Julia Sterzer auch die Münchner DGB-Vorsitzende Simone Burger und Laura Cozma aus dem AWO Infozentrum Migration und Arbeit.