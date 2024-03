Internationale Wochen gegen Rassismus – AWO München-Stadt und DGB München bezogen gemeinsam Stellung

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt München-Stadt beteiligt sich zum neunten Mal in Kooperation mit dem DGB München an den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“.

Unter dem Motto „Mauern einreißen“ versammelten sich die Beschäftigten sowie interessierte Münchner Bürger*innen am Pariser Platz, um Stellung gegen Rassismus und Ausgrenzung zu beziehen. Die Verletzung von Menschenrechten am Arbeitsplatz wurde dieses Jahr besonders hervorgehoben.

Rassismus trennt Menschen voneinander und verwehrt Chancen, besonders in der Arbeitswelt. Statistiken zeigen, dass Beschäftigte mit Migrationshintergrund im Durchschnitt weniger verdienen als ihre Kolleg*innen ohne Migrationshintergrund. Zudem sind sie oft im Niedrig- und Mindestlohn-Sektor tätig.

Simone Burger, DGB-Vorsitzende der Region München und Stadträtin, forderte die Demonstrant*innen auf sich nicht nur heute, sondern auch bei der Europawahl zu positionieren. „Es braucht mehr Menschlichkeit in dieser Europäischen Union, gegenüber Geflüchteten, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Europawahl ist keine B-Wahl. Lasst uns auch hier laut sein gegen Rassismus, denn Rassismus ist ein Angriff auf uns alle. Rassismus ist ein Angriff auf eine gerechte und solidarische Gesellschaft, für die wir uns einsetzen.“

Julia Sterzer, Geschäftsführung AWO München-Stadt, zeigte in ihrer Rede auf, wie bereichernd die Zusammenarbeit unterschiedlichster Kulturen sein kann. Bei der AWO München-Stadt arbeiten 89 Nationen sehr erfolgreich zusammen. Insofern sieht sie es als zentrale Aufgabe unmissverständlich Einsatz gegen jegliche Form von Rassismus zu zeigen, sowohl in ihrer alltäglichen als auch in ihrer strukturellen Erscheinung. „Ohne die rund 21 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die bei uns in Deutschland leben, wäre unser Wohlstand gefährdet!“

Sevghin Mayr, zuständig für den Migrationsbereich der AWO München-Stadt, präsentierte in ihrer Rede konkrete Praxisbeispiele für rassistische Diskriminierung am Arbeitsplatz und betonte die Dringlichkeit, diese Mauern der Ungerechtigkeit einzureißen. „Im Infozentrum Migration und Arbeit haben wir immer wieder Fälle, in denen Menschen teilweise um ihren Lohn betrogen werden, eine Arbeitsstelle aufgrund ihrer Herkunft nicht bekommen oder Opfer von rassistischen Kommentaren werden. Es ist an der Zeit, diese Mauern einzureißen und eine Gesellschaft zu schaffen, in der Vielfalt und Toleranz gelebt werden. Jeder Mensch verdient Respekt und gleiche Möglichkeiten“, so Mayr.

Die symbolische Darstellung der Mauer durch Absperrbänder verdeutlichte die oben genannten Barrieren. Am Ende der Veranstaltung wurden diese Absperrbänder gemeinsam mit Scheren zerschnitten, um ein Zeichen für den Abbau von Mauern der Ausgrenzung zu setzen.