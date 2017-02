Internationaler Eisbärentag am 27.02.2017 in Hellabrunn

Am Montag, den 27. Februar steht Hellabrunn wieder ganz im Zeichen der Eisbären. Anlässlich des Internationalen Eisbärentags erwartet Besucher nicht nur das junge Eisbären-Mädchen sondern auch spannende Informationen zu den Tieren, eine Quizrallye, Tierpflegersprechstunden und vieles mehr.



Nur noch rund 20.000 Tiere gibt es in der Arktis. Die Weltnaturschutzorganisation stuft Eisbären daher als „gefährdet“ ein. Die größten Landraubtiere der Welt sind in Gefahr. Der Klimawandel lässt ihnen buchstäblich den Lebensraum unter den Pfoten schmelzen. Wissenschaftler rechnen damit, dass der Bestand innerhalb der nächsten Jahrzehnte weiter dramatisch abnimmt.

Der Internationale Eisbärentag ist die ideale Möglichkeit auf die Gefahren für die Artgenossen von Yoghi, Giovanna und ihrem kleinen Eisbären-Mädchen aufmerksam zu machen. „Die im November in Hellabrunn geborene Eisbärin ist eine wichtige Botschafterin für den Schutz ihrer Verwandten in der Arktis“, so Zoodirektor Rasem Baban. Der jährlich am 27. Februar stattfindende „International Polar Bear Day“ wurde 2004 von der Organisation Polar Bears International initiiert und will weltweit auf den Klimawandel und die damit verbundene Gefährdung der Eisbären hinweisen.

In Hellabrunn informieren am Montag, den 27. Februar die Artenschutzbotschafter des Tierparks von 10 bis 16 Uhr über den Klimawandel und geben Tipps, was jeder persönlich tun kann, um Eisbären zu schützen. Kinder können ihren eigenen kleinen Eisbären-Anstecker basteln und so Botschafter für die Tiere werden. Kommen sie im Eisbären-Kostüm, erhalten sie noch dazu freien Eintritt. Bei Tierpfleger-Sprechstunden um 10:30 Uhr und 15 Uhr kann man mehr über den Alltag der Eisbären im Tierpark erfahren. Auch das im November geborene jüngste Mitglied der Hellabrunner Eisbärenfamilie ist am Internationalen Eisbärentag für Besucher zu sehen. Wer möchte kann auch noch über den zukünftigen Namen des Jungtiers mit abstimmen.

Seit 2014 unterstützt Hellabrunn die Organisation Polar Bears International. Mithilfe des „Bear Tracker Program“ sammelt die internationale Artenschutzorganisation wichtige wissenschaftliche Daten zur Verbreitung, Habitatnutzung, Populationsgröße und Fortpflanzungsrate der Eisbären in der Kanadischen Hudson Bay. GPS-Daten von mit Sendern ausgestatteten Eisbären geben Auskunft über deren Lebensweise und helfen, geeignete Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Wer selbst einen Beitrag zum Schutz der Eisbären leisten möchte, hat die Möglichkeit, das Projekt von Polar Bears International mit einer Spende zu unterstützen oder kann sich darüber informieren, wie man mit einfachen Veränderungen im Alltag etwas zum Klimaschutz beitragen kann.