Internationaler Frauentag 2018 am 8. März 2018 in München

Anlässlich des Internationalen Frauentags feiert ver.di München bzw. der ver.di-Bezirksfrauenrat München das hundertjährige Jubiläum des Frauenwahlrechts und würdigt damit das Engagement der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung für die politische Gleichberechtigung von Frauen.

„Doch trotz rechtlicher Gleichstellung sind wir von tatsächlicher Gleichstellung im Erwerbs- und Familienleben noch weit entfernt: Frauen werden schlechter bezahlt, stehen vor ungelösten Arbeitszeit- und Vereinbarkeitsproblemen und haben geringere Karrierechancen. Diese Faktoren führen in Summe dazu, dass Frauen bundesweit durchschnittlich nur die Hälfte der Rente der Männer erhalten, was oft nicht zum Leben reicht.“, sagt Agnes Kottmann vom ver.di-Bezirksfrauenrat München. „In einer der wohlhabendsten Kommunen kommt das existenzielle Problem hinzu, dass sie gleichzeitig die Hauptstadt der hohen Mieten ist.“

Deshalb fordert ver.di dazu auf, die entsprechenden Rahmenbedingungen auch in der Landeshauptstadt so zu gestalten und zu verbessern, dass Frauen in wirtschaftlicher Unabhängigkeit und mit existenzsichernden Einkünften leben können – und außerdem sicher vor sexualisierter und partnerschaftlicher Gewalt sowie vor sozialer Abwertung, Ausgrenzung und Vereinsamung.

„Von den politischen und wirtschaftlichen Entscheidern verlangen wir, Entgeltungerechtigkeit, Arbeitszeitungerechtigkeit und Rentenungerechtigkeit endlich zu beseitigen, damit ein Leben auch in München für Frauen wie Männer bezahlbar bleibt, selbst wenn sie Geringverdiener sind. Dazu gehört vor allem, dass die neue Bundesregierung den Rechtsanspruch auf Rückkehr aus Teilzeit endlich durchsetzt – ohne Wenn und Aber!“ erklärt Heinrich Birner, ver.di-Geschäftsführer in München.

100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts ist der deutsche Bundestag so männlich wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Nur ein Drittel der Abgeordneten sind Frauen. Und Rechtspopulisten, mit ihrem rückständigen Frauenbild und ihren Familienvorstellungen von gestern, wollen Frauen wieder in enge Schranken weisen. Auch dagegen wendet sich ver.di am Internationalen Frauentag:

„Die gleichstellungspolitischen Erfolge der Vergangenheit werden wir ebenso unerbittlich gegen Rechtspopulismus und Antifeminismus verteidigen, wie die Ziele, die wir erreichen wollen“, so Birner weiter.

Demonstration und Kundgebung

Die ver.di-Frauen beteiligen sich am Internationalen Frauentag an der Demonstration des Münchner Aktionsbündnisses 8. März. Auftakt ist um 17:00 Uhr auf dem Münchner Marienplatz, wo so gegen 18:15 Uhr dann auch die Abschlusskundgebung stattfindet.