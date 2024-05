Internationaler Museumstag 2024: ein vielfältiges und besonderes Angebot für die ganze Familie im BMW Museum

Die Besucherinnen und Besucher können sich auf themenbezogene Kurzvorträge der Museumsführer vor Ort freuen. Darüber hinaus vermitteln kurze Filmbeiträge zu Social Responsibilty-Projekten des Unternehmens auf interessante Weise, welche Rolle diese für die Zukunft von BMW spielt.

Für Kinder werden am Museumstag außerdem kostenlose Film- und Designworkshops im BMW Junior Museum angeboten. Am Vormittag führt der Film-Workshop Kinder von 9 bis 14 Jahren zunächst auf einen Ideenrundgang durch die Dauerausstellung des BMW Museums. Anschließend wird in kleinen Teams ein eigener Film gedreht. Im Design-Workshop können Kinder zwischen 7 und 14 Jahren am Nachmittag unter Anleitung und – wie die Profis – mit Spezialwerkzeugen, Schablonen und Airbrush eigene Fahrzeugdesigns entwickeln. Die verfügbaren Plätze sind limitiert. Die Anmeldung zu den Workshops am Museumstag ist telefonisch möglich unter: 089-38225460.

Der internationale Museumstag

Der internationale Museumstag des International Council of Museums (ICOM) findet jährlich statt. Er hebt die Bedeutung der Museen als Orte des kulturellen Austauschs und der Bildung hervor. Das diesjährige Thema „Museums for Education and Research“ unterstreicht die Rolle der Museen bei der Vermittlung ganzheitlicher Bildungserfahrungen für eine nachhaltige und integrative Welt.

Wir laden Sie herzlich ein, das BMW Museum rund um den internationalen Museumstag selbst zu erleben und darüber zu berichten. Weitere Informationen und Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Öffnungszeiten BMW Museum:

Dienstag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr (letzter Einlass um 17.30 Uhr).

An Pfingsten öffnet das BWM Museum außerdem am Pfingstmontag, den 20.05.2024.

Eintrittskarten für Dauer- und Wechselausstellung:

Einzelticket: 10,00 EUR

Einzelpreis ermäßigt*: 7,00 EUR

Gruppe (min. 5 Personen) pro Person: 9,00 EUR

Familie (max. 2 Erwachsene und 3 Kinder unter 18 Jahren): 24,00 EUR

Der Design-Workshop des BMW Junior Museum wird, im Rahmen des Ferienprogrammes, zudem an den Donnerstagen der Pfingstferien (16. & 23.Mai) für alle Interessierten zu einem ermäßigten Preis von 10 Euro pro Person angeboten.

*Weitere Informationen und Ticketshop: https://www.bmw-welt.com/de