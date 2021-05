Internationaler Museumstag im Jüdischen Museum München

Am Sonntag, 16. Mai, findet bei freiem Eintritt der 44. Internationale Museumstag statt – bedingt durch die Corona-Pandemie leider nicht auf die gewohnte Weise mit Workshops und Rundgängen vor Ort. Da passt es umso besser, dass das diesjährige Motto „Museen inspirieren die Zukunft“ lautet: Das Jüdische Museum lädt zum digitalen Museumstag ein, der ganz ohne Öffnungszeiten und Eintrittskarten auskommt. Um die Gegenwart besser zu verstehen und einen Blick in die Zukunft zu wagen, kann das Verständnis für Vergangenes helfen: Der Podcast „Die Reise“ feiert am Internationalen Museumstag auf dem Blog http://www.juedisches-museum-blog.de des Jüdischen Museums München Premiere. Begleitend zur Ausstellung „Im Labyrinth der Zeiten“ folgt er den Spuren Mordechai W. Bernsteins.

Als Königlich Bayerischer Hoflieferant gehörte das 1859 gegründete Spitzenhaus Rosa Klauber zu den ersten Adressen für Innenausstattung und Wäsche in München. In einem Video-Rundgang durch die aktuelle Studienraumausstellung wird der Geschichte des Spitzenhauses bis zu seiner „Arisierung“ 1938 und der Emigration der Familie Klauber in die USA nachgegangen. In einem digitalen Workshop gibt es die Möglichkeit, sich kreativ mit dem Thema „Textilien und Erinnerung“ auseinanderzusetzen. Weitere Infos zum Internationalen Museumstag unter www.museumstag.de oder im Kalender auf der Internetseite des Jüdischen Museums München unter www.juedisches-museum-muenchen.de/kalender.



Terminbuchung und aktuelle Informationen zum Besuch unter https://jmm.muenchenticket.net, https://t1p.de/jmm-aktuelle-informationen sowie telefonisch unter 233-41952.